النائب العام ووكيل وزارة الداخلية يعززان تعاونهما لسيادة القانون

غزة- الرأي

التقى النائب العام المستشار د. محمد النحال، في مكتبه، بوكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، اللواء ناصر مصلح، ووكيل مساعد الأستاذ سامي نوفل، ومدير قوى الأمن الداخلى اللواء د. محمود ابو وطفة، ولفيف من قيادة مجلس أركان الوزارة، بحضور مدير عام النيابة الدكتور ماهر المصري.

وأكد المستشار النحال على حرصه على تعزيز الشراكة في ترسيخ أمن المجتمع واستقراره، وتحقيق العدالة بين أفراده، وتضافر الجهود ورفع مستوى التعاون بين أجهزة وزارة الداخلية والنيابة العامة؛ لإرساء العدالة الجنائية الناجزة، وتعقُّب ومكافحة الجريمة.

وجرى النقاش حول العديد من المسائل المتعلقة برسم السياسات العامة المشتركة، ورفع مستوى التنسيق في النواحي الإجرائية، وإدارة الظروف الاستثنائية الراهنة، والتأكيد على التزام الجميع بالقانون، لاسيما في مجال احترام حقوق الانسان، وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتهمين، وتطوير التعاون بين الأطراف، الأمر الذي يؤدي بصورة مباشرة لسرعة الإجراءات ودقتها، وتعزيز عدالة الإجراء، وتحقيق الرقابة على جهات إنفاذ القانون، بصورة أكثر شفافية ونزاهة.

من جهته أكد اللواء مصلح على الجهوزية العالية واستمرارية العمل على مدار الساعة بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية والشرطية بكافة إداراتها؛ للحد من الجريمة والتصدي لها بحزم، وبسط الأمن وتحقيق العدل، ورد المظالم واستعادة الحقوق، وتطبيق سيادة القانون على الجميع، وتطوير الأداء في سبيل حماية الحقوق والحريات، وتعزيز ثقة المواطن بنفسه واعتزازه بانتمائه لوطنه وقضيته العادلة.