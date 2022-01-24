الصحة: إجراء (1338) حالة تفتيت حصى بمجمع الشفاء خلال 2021

غزة- الرأي

أجرى الطاقم الطبي بوحدة تفتيت الحصى بمجمع الشفاء (1338) حالة تفتيت حصى وذلك خلال استعراض التقرير السنوي في اللقاء الصباحي.



وأفاد د.سمير الصفدى رئيس وحدة تفتيت الحصى أنه تم اجراء عمليات تفتيت حصى للمرضى الذين يعانون من حصوات الكلى والحالب والمثانة دون الحاجة الى تدخل جراحي أو مبيت، حيث يتم تفتيت الحصى باستخدام الموجات التصادمية وذلك بتحديد موقع الحصى باستخدام الأشعة واستخدام الموجات فوق الصوتية، منوها الى أن وحدة تفتيت الحصى تتبع قسم جراحة المسالك البولية.



وأكد د. الصفدي أن تقديم الخدمة لم يتوقف خلال جائحة “كوفيد 19”، وقد أجريت العمليات ضمن تطبيق إجراءات السلامة والوقاية والتباعد الجسدي والحضور وفق مواعيد محددة.



وفي نهاية العرض قدم د. الصفدي شكره وتقديره الى كافة الكوادر الصحية في الوحدة على جهودهم التي بذلوها من عطاء وتفاني في تقديم أفضل خدمة صحية للمرضى.