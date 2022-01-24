وكالة الرأي الفلسطينية "قيادة الداخلية" تكرم الفرق المتميزة خلال عام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية أقسام الحضانة بمجمع الشفاء تقدم خدماتها لـ (1207) مولود خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الموازنات بالحكم المحلي تناقش الموازنة المالية للعام 2022 وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي بغزة ينعى العامل المصري الشناوي وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس ينعى العامل المصري الشناوي ويعتمده شهيداً وكالة الرأي الفلسطينية طب الطوارئ تنفذ دورة تدريبية للفئة الإشرافية بمجمع ناصر وكالة الرأي الفلسطينية "بحر" يحمل الاحتلال المسئولية عن حياة الأسرى في ظل تفشي كورونا وكالة الرأي الفلسطينية المالية تبحث مع شركة توزيع الكهرباء سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية الرقابة الداخلية بالصحة ترصد 7.7333 ملاحظة رقابية خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: إجراء (1338) حالة تفتيت حصى بمجمع الشفاء خلال 2021
أخبار » الأخبار الحكومية

لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

الرقابة الداخلية بالصحة ترصد 7.7333 ملاحظة رقابية خلال 2021

24 كانون ثاني / يناير 2022 12:36

الرقابة الداخلية بالصحة ترصد (7،733) ملاحظة رقابية خلال 2021
الرقابة الداخلية بالصحة ترصد (7،733) ملاحظة رقابية خلال 2021

غزة- الرأي

أكد تقرير الأداء السنوي للإدارة العامة للرقابة الداخلية بوزارة الصحة للعام الماضي 2021، الصادر عن وحدة نظم المعلومات الصحية الى سعي فريق الرقابة لمراقبة سير العمل بأدق التفاصيل في جميع مرافق الوزارة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للجمهور، ومشيرا أنه تم رصد (589) تقريرا رقابيا، وتم رفعها لجهات الاختصاص، في حين بلغ عدد الزيارات الرقابية (1.110) زيارة، وعدد التوصيات (2.089) توصية، إضافة الى (7.733) ملاحظة رقابية.

وبيّن التقرير متابعة عدد من الملفات الهامة أهمها جهوزية واستعداد دائرتي الادوية والمستودعات الطبية أثناء العدوان على القطاع، واعداد استبانات التحقق من دليل الإجراءات لمكافحة جائحة كورونا لمتابعة جهوزية الوزارة في هذا المجال.
ومتابعة جهوزية محطات الاكسجين في كافة المستشفيات، ودراسة واقع خدمات الاسنان في مراكز الرعاية الأولية، ومتابعة تطبيق سياسة مكافحة العدوى بأقسام الحضانة، ومتابعة شراء خدمات الولادة من المستشفيات والمراكز الخاصة داخل قطاع غزة، ومتابعة الملفات الخاصة بترشيد النفقات التشغيلية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟