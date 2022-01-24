الرقابة الداخلية بالصحة ترصد 7.7333 ملاحظة رقابية خلال 2021

غزة- الرأي

أكد تقرير الأداء السنوي للإدارة العامة للرقابة الداخلية بوزارة الصحة للعام الماضي 2021، الصادر عن وحدة نظم المعلومات الصحية الى سعي فريق الرقابة لمراقبة سير العمل بأدق التفاصيل في جميع مرافق الوزارة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للجمهور، ومشيرا أنه تم رصد (589) تقريرا رقابيا، وتم رفعها لجهات الاختصاص، في حين بلغ عدد الزيارات الرقابية (1.110) زيارة، وعدد التوصيات (2.089) توصية، إضافة الى (7.733) ملاحظة رقابية.

وبيّن التقرير متابعة عدد من الملفات الهامة أهمها جهوزية واستعداد دائرتي الادوية والمستودعات الطبية أثناء العدوان على القطاع، واعداد استبانات التحقق من دليل الإجراءات لمكافحة جائحة كورونا لمتابعة جهوزية الوزارة في هذا المجال.

ومتابعة جهوزية محطات الاكسجين في كافة المستشفيات، ودراسة واقع خدمات الاسنان في مراكز الرعاية الأولية، ومتابعة تطبيق سياسة مكافحة العدوى بأقسام الحضانة، ومتابعة شراء خدمات الولادة من المستشفيات والمراكز الخاصة داخل قطاع غزة، ومتابعة الملفات الخاصة بترشيد النفقات التشغيلية.