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المالية تبحث مع شركة توزيع الكهرباء سبل التعاون المشترك

24 كانون ثاني / يناير 2022 12:43

المالية تبحث مع شركة توزيع الكهرباء سبل التعاون المشترك
المالية تبحث مع شركة توزيع الكهرباء سبل التعاون المشترك

غزة- الرأي

زار وفد من وزارة المالية شركة توزيع الكهرباء بغزة، وضم الوفد نائب مدير عام الشؤون الادارية والمالية عبد الله الترك، ومدير الدائرة المالية أكرم أبو عليان، ومدير وحدة العلاقات العامة والاعلام عمرو الراعي.

وكان بالاستقبال مدير عام شركة توزيع الكهرباء بقطاع غزة م.ماهر عايش

وأوضح الترك أن الزيارة جاءت بتوجيهات وكيل الوزارة وتهدف لمناقشة آليات تمديد الوزارة بخط كهرباء جديد، يساهم في تحسين جودة العمل وأداء الموظفين.

وأبدى عايش استعداد شركته لتلبية طلب وزارة المالية وتوفير خطوط كهرباء لمقارها، مؤكداً على الاستمرار بالتنسيق والتعاون مع الوزارة بما يساهم في تحسين الخدمات.

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