طب الطوارئ تنفذ دورة تدريبية للفئة الإشرافية بمجمع ناصر

غزة- الرأي

نفذت دائرة طب الطوارئ بالإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة، دورة تدريبية حول "إدارة الإصابات الجماعية MCM " ،استهدفت الفئة الإشرافية داخل المستشفيات.

و شارك خلال هذه الدورة (15) كادر من الفئة الإشرافية بمجمع ناصر الطبي، والتي ستستمر على مدار أربعة أيام متتالية، وجاهيا وللمرة الثانية في قطاع غزة وبالتعاون مع "منظمة الصحة العالمية.



وأكد د محمد العطار مدير طب الطوارئ خلال افتتاحه للدورة، على أهمية ونوعية مثل هذه الدورات لما لها من مردود ايجابي على الاستجابة الفعالة والسريعة لحوادث الإصابات الجماعية، ورفع قدرة النظام الصحي وفعاليته في الاستجابة الفعالة للأحداث الطارئة والمراحل التي تمر بها، موجها شكره لمنظمة الصحة العالمية WHO على دعمهم واستجابتهم في تنفيذ هذه الدورات النوعية.



وأفاد د. العطار أن الدورة ستشمل عدة موضوعات أبرزها مفاهيم ومبادئ إدارة حوادث الإصابات الجماعية، ومراحل إدارة الإصابات الجماعية: التأهب، والاستعداد، والتفعيل، وتخفيف التصعيد والتعافي، والاستجابة للإصابات الجماعية، كما وستستعرض محور توفير الرعاية والتخطيط الطبي المفاجئ في المستشفيات، وإدارة وحدة الطوارئ (EU) لحوادث الإصابات الجماعية (MCI).

وحول ماهية هذه الدورة، قال د. العطار: " أن هذه الدورة جاءت بناء على طلبنا من منظمة الصحة العالمية (WHO)، وسيعمل المشروع على تعزيز الاستجابة الحالية لحوادث الإصابات الجماعية ويزيد من القدرات المعرفة والمهارات لأخصائيين الرعاية الصحية المشاركين بشكل روتيني فيها، لافتا الى أن هذه الدورة ستعرض المواد المقدمة من منظمة الصحة العالمية (WHO)، وسيتم التركيز على إدارة حوادث الإصابات الجماعية من منظور الفئة الإشرافية والإدارية للمستشفى، وتفعيل خطة الطوارئ في المستشفى كاملا او تفعيلها جزئيا على مستوى وحدة الطوارئ".

ويشير د العطار الى أنه تم التوافق مع دائرة طب الطوارئ وإدارة المستشفيات ومنظمة الصحة العالمية أن يشمل التدريب جميع المستشفيات الرئيسية التي تستقبل الإصابات وقت الأزمات والحوادث الكبرى.

وتأتى هذه الدورة وفق د.العطار، لتوحيد التدريب وإيجاد بروتوكول منظم لهذا العمل، وأن يكون هناك تناغم بين الجهات العاملة في الطوارئ والميدان وبين الجهات الإشرافية.

يذكر أنه تم تنظيم دورة في إدارة الإصابات الجماعية فى ديسمبر الماضي حيث استهدفت 13 من الفئة الإشرافية في مجمع الشفاء الطبي.