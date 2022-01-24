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الدعليس ينعى العامل المصري الشناوي ويعتمده شهيداً

24 كانون ثاني / يناير 2022 12:51

رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس
رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس

غزة - الرأي:

نعى رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عصام الدعليس، العامل المصري الذي توفي فجر اليوم خلال عمله في المشاريع المصرية لإعادة إعمار غزة.

وتقدم الدعليس خلال كلمته بافتتاح الموقع الأثري لـ"الكنيسة البيزنطية" بغزة، بالتعزية بوفاة العامل المصري شهيد الواجب الوطني/ محمد الشناوي، لذويه وعموم الشعب المصري الشقيق.

وأعلن اعتماد معاملة الشهيد الشناوي ضمن شهداء شعبنا الفلسطيني، حيث يسري عليه كافة الحقوق المترتبة على ذلك.

وتوفي العامل الشناوي فجر اليوم الاثنين، في المنطقة الأمريكية شمال قطاع غزة إثر تعرضه للصعق بالكهرباء داخل شاحنة يعمل سائقا عليها، ضمن العمل في المشاريع المصرية لإعادة اعمار قطاع غزة.

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