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تعقد اجتماعا مع مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة

لجنة الموازنات بالحكم المحلي تناقش الموازنة المالية للعام 2022

24 كانون ثاني / يناير 2022 01:02

لجنة الموازنات بالحكم المحلي تناقش الموازنة المالية للعام 2022
لجنة الموازنات بالحكم المحلي تناقش الموازنة المالية للعام 2022

غزة- الرأي

عقدت لجنة الموازنات والاحداثات الوظيفية للعام 2022  بوزارة الحكم المحلي جلسة مناقشة موازنة مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة لمحافظتي غزة والشمال

وكان اللقاء بحضور رئيس اللجنة مدير عام  الإدارة العامة للموزنات هاني اللبابيدي وبعضوية كل من مدير عام المجالس م. محمد شلبي،  محمد بركات ممثلا عن الإدارة العامة للتوجيه والرقابة والحضور من المجلس مدير المجلس م. عبد الرحيم ابو القمبز، مدير فرع الشمال م. وحيد البرش ، محاسب المجلس علاء الجمل.

وناقش الحضور الإحداثات  الوظيفية للبلدية إضافة إلى الجانب المالي حيث تمت المناقشة للعمل على اعتماد الموازنة للبلدية بشكلها النهائي.

وتعمل وزارة الحكم المحلي على اعتماد موازنات المجالس المشتركة في نهاية العام وذلك من خلال مناقشتها مع رؤساء المجالس والمدراء الماليين

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