أقسام الحضانة بمجمع الشفاء تقدم خدماتها لـ (1207) مولود خلال 2021

غزة- الرأي

قال د. ناصر بلبل استشاري ورئيس أقسام الحضانة بالمجمع، إن أقسام الحضانة استقبلت (1207) مولود خلال العام 2021.

وبين أن أقسام الحضانة تستقبل شهريا ما يقارب " 150" حالة بمعدل 5-7 حالات يوميا وبمتوسط مكوث أسبوع إلى أسبوعين من مستشفى الولادة بالمجمع ومن كافة المستشفيات الحكومية، كما وتستقبل جميع حالات الحمل الخطر والولادات المبكرة.



ووجه د. بلبل شكره لوزارة الصحة ولإدارة المجمع لتوليهم اهتماما كبيرا بأقسام الحضانة والتي تعد أحد الأقسام الأكثر حساسية يعنى بالأطفال الخدج.

وأشاد د. حسن اللوح مدير مستشفى النساء والتوليد، بجهود الطواقم الطبية والتمريضية بأقسام الحضانة والتي قدمت نجاحات كبيرة توازي دول الجوار.