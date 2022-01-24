"قيادة الداخلية" تكرم الفرق المتميزة خلال عام 2021

غزة- الرأي

كرّمت قيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني ظهر الإثنين الفرق المتميزة خلال عام 2021، تقديرًا لجهودها المبذولة في الارتقاء بأداء الوزارة، والخدمات التي تقدمها.

جاء ذلك، خلال حفل تكريمي نظمته الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بالداخلية في قاعة قصر اللؤلؤة على شاطئ بحر السودانية، تحت عنوان "شركاء التميز لعام 2021".

وحضر حفل التكريم اللواء ناصر مصلح وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، واللواء محمود أبو وطفة مدير عام قوى الأمن الداخلي، والأستاذ سامي نوفل مساعد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، والعميد طارق العيسوي مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير.

كما وشارك في الحفل قادة الأجهزة والإدارات المركزية والهيئات في وزارة الداخلية والأمن الوطني، ومسؤولو إدارات ووحدات التخطيط في الأجهزة والإدارات المركزية، إلى جانب موظفو الإدارة العامة للتخطيط والتطوير.

وشمل التكريم الفرق المشاركة في إعداد الخطة الاستراتيجية، والخطة التشغيلية، ودليل الخدمات، ومؤشرات قياس أداء الوزارة، وكذلك الفرق المساهمة في تحقيق أفضل تحول الإلكتروني، وأفضل مركز حكومي، وأفضل قياس متلقي الخدمة.

وخلال كلمة له؛ قال اللواء مصلح نلتقي بكم اليوم في هذا الحفل المميز والمفعم بالنجاح، حفل تكريم "شركاء الإنجاز" من العاملين في مجال التخطيط بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بعد عمل وإنجاز كبير على مدار العام الماضي 2021.

الفوز بجوائز حكومية

ولفت إلى أن هذا الحفل يأتي عقب فوز وزارة الداخلية والأمن الوطني بعدد من الجوائز الحكومية، أبرزها جائزة أفضل مركز خدمة حكومي، وجائزة أفضل دائرة حكومية، وجائزة أفضل تحول رقمي حكومي، مشروع مؤشرات قياس مُتلقي الخدمة.

وأكد اللواء مصلح أن الفوز بهذه الجوائز هو مؤشر واضح على مسار التطور في عمل التخطيط بوزارة الداخلية والأمن الوطني خلال السنوات الماضية، والعمل الدؤوب وفق أحدث الأنظمة والبرامج في حقل التخطيط.

وأوضح أن الإدارة العامة للتخطيط والتطوير ساهمت في تحقيق التقدم على مستوى أداء وزارة الداخلية بكافة أجهزتها وإداراتها وهيئاتها.

ونوه اللواء مصلح إلى إن المتابعة الحثيثة لإنجاز الخطة التشغيلية للوزارة أثمرت بنتائج ملموسة في السنوات الأخيرة، حيث تم إنجاز ما نسبته 96% من الخطة التشغيلية للعام السابق 2021.

وتوجه وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني بجزيل الشكر لكوادر الإدارة العامة للتخطيط والتطوير على ما بذلوه من جهود كبيرة ومُقدّرة في إنجاز الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية 2022-2024، وإنجاز الخطة التشغيلية للعام الجاري 2022، إضافة إلى إنجاز دليل مؤشرات أداء الوزارة.

ودعا للاستمرار بهذا الأداء المميز، ومضاعفة الجهد والبذل، حتى يتحقق النجاح فوق النجاح والإنجاز فوق الإنجاز، وصولًا إلى كل ما هو أفضل في خدمة المواطنين.

من جانبه؛ قال العميد طارق العيسوي مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير: "نلتقي اليوم لتوجيه الشكر والتقدير لمن عمل بصمت مستمر للارتقاء بأداء وزارة الداخلية والأمن الوطني لتكن متميزة".

وأوضح أن الوزارة حصدت المراكز الأولى في العديد من المجالات كان آخرها حصولها على المركز الأول من حيث أفضل خدمات مقدمة للجمهور، وكذلك المركز الأول في أفضل تحول إلكتروني من بين الوزارات والجهات الحكومية.

ولفت مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير إلى أن من ينظر إلى تطور الوزارة عبر السنوات الماضية يدرك حجم الأداء المميز، والتطور الكبير الذي أحدثته داخل مكوناتها، وفي مجالات خدمات المواطنين.

مسارات واضحة

وأردف العميد العيسوي: "إن إدارة التخطيط والتطوير تسير بمسارات واضحة المعالم للارتقاء بأداء الوزارة، وهي تتطلع دائمًا أن تبقى الداخلية في مقدمة العمل الحكومي من حيث تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والمداومة نحو تحقيق الأهداف المرجوة".

وأكد أن العام القادم سيكون حافلًا بالعديد من الإنجازات، وسيشهد اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي وتحديد الاحتياجات الإلكترونية للوزارة، والعمل على تطويرها، والسعي نحو تحسين الخدمات في المراكز التابعة للوزارة.

وأضاف: "كما ستعمل الإدارة العامة للتخطيط والتطوير على إصدار دليل إجراءات عمل لجميع مكونات الوزارة واطلاق مسابقة افضل إدارة تخطيط وتطوير في إدارات وأجهزة الوزارة.

وتخلل الحفل تقديم عرض مرئي لأبرز إنجازات الإدارة العامة للتخطيط والتطوير خلال عام 2021 المنصرم.

كما وتم تكريم مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير السابق العميد عادل حامد، والعاملين في وحدات التخطيط والتطوير في الإدارات والأجهزة بوزارة الداخلية والأمن الوطني.