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الأوقاف وشركة السقا للأجهزة الكهربائية تُوقعان مذكرة تفاهم مشترك

24 كانون ثاني / يناير 2022 01:39

الأوقاف وشركة السقا تُوقعان مذكرة تفاهم مشترك
الأوقاف وشركة السقا تُوقعان مذكرة تفاهم مشترك

غزة- الرأي

وقع مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية أنور أبو شاويش مذكرة تفاهم مع مدير عام شركة السقا للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية  طارق السقا، تقضي بتقديم تسهيلات في طرق الدفع والخصومات والخدمات نقدي وتقسيط لموظفي الوزارة الأوقاف.


ونصت الاتفاقية على تقديم الشركة عروض أسعار خاصة لموظفين الأوقاف، عبر خصومات تصل إلى (6%) على الأجهزة الكهربائية في حال التقسيط، وخصم (11%) عليها في حال الدفع النقدي، وخصم (15%) على الأدوات المنزلية حال البيع النقدي، و(10%) حال التقسيط.


بدوره أشاد أبو شاويش بهذه الاتفاقية ودورها في تقديم الخدمة للموظفين، وجودة المنتجات داخل الشركة وسرعة استجابة قسم الصيانة في كل الأوقات حيث أكد أن الشركة تتميز بجودة خدمة ما بعد البيع لدى الشركة.


من جهته أكد السقا على حرص شركته على توقيع العديد من الاتفاقيات مع المؤسسات داخل قطاع غزة من خلال برنامج تقسيط المؤسسات من باب التخفيف عن الموظفين والتسهيل عليهم من أجل شراء واقتناء احتياجاتهم من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بطرق سهلة وميسرة في الدفع وبأسعار منافسة.

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