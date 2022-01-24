هندسة المتفجرات بالوسطى تُحيّد قذيفتي مدفعية من مخلفات الاحتلال

الوسطى- الرأي

حيّدت دائرة هندسة المتفجرات في شرطة المحافظة الوسطى قذيفتي مدفعية من مخلفات الاحتلال، شرق مخيم المغازي بعد ورود اشارة من عمليات المحافظة.

وقال المقدم عرفات أبو جياب مدير دائرة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات في المحافظة الوسطى، إنه وفور ورود إشارة العمليات قام فريق مختص من هندسة المتفجرات بالتوجه لمكان وجود القذيفتين.

وأوضح المقدم أبو جياب أن المعاينة الأولية أظهرت أن الجسم المتفجر عبارة عن قذيفتي مدفعية عيارة( 155ملم).

وأشار أبو جياب إلى أن طواقم هندسة المتفجرات عملت على تحييد الخطر عن المواطنين حسب الطرق المتبعة.