زراعة رفح تنفذ سلسلة جولات ميدانية على مربي الدواجن

رفح- الرأي

نفذ قسم الإنتاج الحيواني بدائرة الارشاد وخدمات المزارعين، في محافظة رفح جولة ميدانية في منطقة حي النصر لتفقد مزارع الدواجن اللاحم والحبش.



وخلال الجولة تم التأكيد من إجراءات الأمن الحيوي في هذه المزارع، وضبط درجات الحرارة، وبضرورة إحكام إغلاق المزارع، والعناية بالتدفئة للدواجن، خاصة خلال مواجهة موجة البرد الشديدة.



وفي السياق ذاته، زارت دائرة الإرشاد فقاسة "وادي الجنوب"، للتأكد من التزامها بإجراءات الأمن الحيوي، والتطعيم، وأهمية تزويد وزارة الزراعة بالمعلومات عن المربين الذين يتم إرسال الصيصان لهم، كما تم زيارة "فقاسة لورد الجنوب" لمتابعة أحوالها.