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خلال ورشة عمل

التنمية الاجتماعية تناقش إنشاء مؤسسة الزاهرات للفتيات الأحداث

24 كانون ثاني / يناير 2022 01:59

التنمية الاجتماعية تناقش إنشاء مؤسسة الزاهرات للفتيات الأحداث
التنمية الاجتماعية تناقش إنشاء مؤسسة الزاهرات للفتيات الأحداث

غزة- الرأي

عقدت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والتأهيل ، وبحضور د. غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية ، وأ. محمد أبو غنيم مدير عام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والتأهيل ، وعدد من موظفي الرعاية الاجتماعية ،   و المؤسسات الحقوقية والشرطة النسائية ، والمؤسسات ذات العلاقة ، ورشة عمل لمناقشة إنشاء مؤسسة الزاهرات للفتيات الأحداث ، وعرض مسودة الدليل الإجرائي للمؤسسة .


من جانبه رحب حمد بالحضور مؤكدا على أنه لايوجد  مجتمع خال من ظاهرة جنوح الأحداث ، لافتا إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تولي هذه الشريحة اهتماما كبيرا ، خاصة في ظل عدم وجود مأوى لها وهي بحاجة لرعاية واهتمام ، فمن هنا أتى دور الوزارة كونها الحاضنة الرسمية للفئات الهشة لإنشاء جسم حكومي يعمل على رعاية تلك الفئة وإعادتها إلى الطريق السليم والاستفادة من تلك الطاقة المعطاءة المهدورة بالسلب.


بدوره أكد غنيم على أن المؤسسة تهدف الوصول بالفتيات على خلاف مع القانون إلى بر الأمان وتصحيح مسارهن وتمكينهن من العيش بكرامة ، لافتا إلى أن وزارته تسعى وفق القانون لحماية هذه الشريحة بعيدا عن السجون العامة وإصلاحهن وإكسابهن سلوكيات إيجابية نحو المجتمع .


وفي نهاية الورشة فتح بالب النقاش والحوار وخرج الحضور بتوصيات كان أهمها ضرورة توفير بيئة مناسبة تساعد الفتيات الأحداث على إعادة التوازن النفسي والدمج في المجتمع وحمايتهن من التأثيرات السلبية وإجراء التغيير الإيجابي على حياتهن .

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