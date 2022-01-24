الصحة النفسية بمجمع الشفاء تقدم ” 800″ دعم نفسي خلال 2021

غزة- الرأي

قال مدير وحدة الصحة النفسية بمجمع االشفاء الطبي د. فتحي مكي، إن الوحدة تقدم خدماتها النفسية والاجتماعية للمرضى والكوادر الطبية العاملة بالمجمع وتعمل للحد من تخفيف المشكلات النفسية والاجتماعية التي تؤثر سلبا على استمرارية العلاج الطبي المقدم، كما وتقدم العديد من الخدمات النفسية والإرشادية للمرضى بهدف مساعدتهم على التعافي بعد ان أنهك المرض حياتهم وتعزيز قدراتهم على العودة للحالة الطبيعية.

وبيّن د. مكي أن الوحدة أجرت “966” تقييم نفسي وقدمت ” 800″ دعم وإرشاد نفسي ، إضافة إلى “500” تدخل نفسي طارئ خلال العام المنصرم 2021، مشيرا إلى عقد ندوات ومحاضرات التوعية والتثقيف النفسي والتي وصلت إلى ” 849″ لقاء.

وثمن زهير نوفل مدير دائرة التمريض بالمجمع، كافة الجهود التي تبذلها وزارة الصحة وإدارة المجمع لتذليل العقبات من أجل تطوير وحدة الصحة النفسية التي تعزز آلية تقديم الخدمة.