وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الحكومية لإدارة وتشغيل المشاريع تناقش عدة قضايا هامة وكالة الرأي الفلسطينية نقابات العمال: تنعي عاملاً مصرياً توفي في مشاريع الاعمار بالقطاع وكالة الرأي الفلسطينية الصحة النفسية بمجمع الشفاء تقدم ” 800″ دعم نفسي خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تناقش إنشاء مؤسسة الزاهرات للفتيات الأحداث وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنفذ سلسلة جولات ميدانية على مربي الدواجن وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات بالوسطى تُحيّد قذيفتي مدفعية من مخلفات الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف وشركة السقا للأجهزة الكهربائية تُوقعان مذكرة تفاهم مشترك وكالة الرأي الفلسطينية "قيادة الداخلية" تكرم الفرق المتميزة خلال عام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية أقسام الحضانة بمجمع الشفاء تقدم خدماتها لـ (1207) مولود خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الموازنات بالحكم المحلي تناقش الموازنة المالية للعام 2022
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال اجتماعها الأول

اللجنة الحكومية لإدارة وتشغيل المشاريع تناقش عدة قضايا هامة

24 كانون ثاني / يناير 2022 02:23

اللجنة الحكومية لإدارة وتشغيل المشاريع تناقش عدة قضايا هامة
اللجنة الحكومية لإدارة وتشغيل المشاريع تناقش عدة قضايا هامة

غزة- الرأي

عقدت اللجنة الحكومية لوضع الخطط اللازمة للإشراف على ادارة وتشغيل المشاريع الإستراتيجية اجتماعها الأول لمناقشة عدة قضايا هامة.

وكان اللقاء برئاسة المستشار زهدي الغريز وبحضور المؤسسات الشريكة وعضوية حاتم مهدي حيث تم التوافق على مجالات عمل اللجنة بما يخص المشاريع الاستراتيجية.

وأوضح م. عمر شتات ممثل مصلحة المياه الاشكاليات التي تواجه محطات التحلية في المستقبل القريب.

من جهته أكد م. بهاء الاغا ممثل سلطة جودة المياه والبيئة أن هذه المشاريع تؤثر على مقدرات الوطن بما يخص جودة المياه.

فيما  شدد م. جلال اسماعيل ممثل سلطة الطاقة أن السلطة على استعداد تام للسعي لحل أي عقبات بما يخدم هذه المشاريع الاستراتيجية.

ونوه أ. محمد الشاعر ممثل وزارة الزراعة على ضرورة التعاون لاستمرار عمل هذه المشاريع بما يخدم المواطن.

وأكد م. سالم الصفدي منسق اللجنة ضرورة عقد اجتماعات دورية للجنة للخروج بتوصيات هامة والسعي لإيجاد الحلول الممكنة لأي عقبات قد تواجه مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية والحية .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟