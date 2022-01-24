اللجنة الحكومية لإدارة وتشغيل المشاريع تناقش عدة قضايا هامة

غزة- الرأي

عقدت اللجنة الحكومية لوضع الخطط اللازمة للإشراف على ادارة وتشغيل المشاريع الإستراتيجية اجتماعها الأول لمناقشة عدة قضايا هامة.

وكان اللقاء برئاسة المستشار زهدي الغريز وبحضور المؤسسات الشريكة وعضوية حاتم مهدي حيث تم التوافق على مجالات عمل اللجنة بما يخص المشاريع الاستراتيجية.

وأوضح م. عمر شتات ممثل مصلحة المياه الاشكاليات التي تواجه محطات التحلية في المستقبل القريب.

من جهته أكد م. بهاء الاغا ممثل سلطة جودة المياه والبيئة أن هذه المشاريع تؤثر على مقدرات الوطن بما يخص جودة المياه.

فيما شدد م. جلال اسماعيل ممثل سلطة الطاقة أن السلطة على استعداد تام للسعي لحل أي عقبات بما يخدم هذه المشاريع الاستراتيجية.

ونوه أ. محمد الشاعر ممثل وزارة الزراعة على ضرورة التعاون لاستمرار عمل هذه المشاريع بما يخدم المواطن.

وأكد م. سالم الصفدي منسق اللجنة ضرورة عقد اجتماعات دورية للجنة للخروج بتوصيات هامة والسعي لإيجاد الحلول الممكنة لأي عقبات قد تواجه مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية والحية .