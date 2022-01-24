بلدية النصيرات تبحث تطوير وادي غزة مع مجلس الخدمات المشترك

الوسطى- الرأي

بحث رئيس مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير بوادي غزة ورئيس بلدية النصيرات إياد مغاري مع المجلس تطوير وادي غزة.

وياتي ذلك من خلال الحفاظ على الوادي بتطبيق سياسات التخلص الآمن من النفايات، بما في ذلك تنظيف الوادي من المخلفات والسعي نحو منع التلوث في المستقبل، وكذلك من خلال الحفاظ على الأراضي ونظامها البيئي، من أجل وقف أو إبطاء تدهور مواردها الطبيعية وأنظمتها البيولوجية وخلق بيئة ترفيهية سياحية واستثمارية، ليس لسكان منطقة الوسطى فحسب، بل تشمل سكان قطاع غزة بالكامل.



كما شجع المجلس على بدء المشاريع التجريبية صغيرة الحجم وتشجيع الأنشطة الزراعية حول الوادي ودعم المزارعين بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة والجهات الزراعية ذات الصلة.



كما اكد الحضور على ضرورة مشاركة المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص والمانحين بضرورة توجيه مشاريعها لتطوير الواد والحفاظ عليه كمحمية طبيعية