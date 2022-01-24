وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الحكومية لإدارة وتشغيل المشاريع تناقش عدة قضايا هامة وكالة الرأي الفلسطينية نقابات العمال: تنعي عاملاً مصرياً توفي في مشاريع الاعمار بالقطاع وكالة الرأي الفلسطينية الصحة النفسية بمجمع الشفاء تقدم ” 800″ دعم نفسي خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تناقش إنشاء مؤسسة الزاهرات للفتيات الأحداث وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنفذ سلسلة جولات ميدانية على مربي الدواجن وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات بالوسطى تُحيّد قذيفتي مدفعية من مخلفات الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف وشركة السقا للأجهزة الكهربائية تُوقعان مذكرة تفاهم مشترك وكالة الرأي الفلسطينية "قيادة الداخلية" تكرم الفرق المتميزة خلال عام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية أقسام الحضانة بمجمع الشفاء تقدم خدماتها لـ (1207) مولود خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الموازنات بالحكم المحلي تناقش الموازنة المالية للعام 2022
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية النصيرات تبحث تطوير وادي غزة مع مجلس الخدمات المشترك

24 كانون ثاني / يناير 2022 02:28

بلدية النصيرات تبحث تطوير وادي غزة مع مجلس الخدمات المشترك
بلدية النصيرات تبحث تطوير وادي غزة مع مجلس الخدمات المشترك

الوسطى- الرأي

 بحث رئيس مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير بوادي غزة ورئيس بلدية النصيرات  إياد مغاري مع المجلس تطوير وادي غزة.

وياتي ذلك من خلال الحفاظ على الوادي بتطبيق سياسات التخلص الآمن من النفايات، بما في ذلك تنظيف الوادي من المخلفات والسعي نحو منع التلوث في المستقبل، وكذلك من خلال الحفاظ على الأراضي ونظامها البيئي، من أجل وقف أو إبطاء تدهور مواردها الطبيعية وأنظمتها البيولوجية وخلق بيئة ترفيهية سياحية واستثمارية، ليس لسكان منطقة الوسطى فحسب، بل تشمل سكان قطاع غزة بالكامل.


كما شجع المجلس على بدء المشاريع التجريبية صغيرة الحجم وتشجيع الأنشطة الزراعية حول الوادي ودعم المزارعين بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة والجهات الزراعية ذات الصلة.


كما اكد الحضور على ضرورة مشاركة المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص والمانحين بضرورة توجيه مشاريعها لتطوير الواد والحفاظ عليه كمحمية طبيعية

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟