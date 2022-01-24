آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الثلاثاء

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري غداً الثلاثاء سيكون للحافلة العاشرة، إضافة للمتأخرين من الكشف السابق + الحافلة الأولى من الكشف الجديد رقم (2022/5).

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/4): ، داعية المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة إجراء فحص كورونا للحافلة الأولى من الكشف الجديد غداً الثلاثاء في مركز شـهداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.

وبينت أن مواعيد إجراء فحص "كورونا" لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، على النحو الآتي:

- الثلاثاء 1/25: فحص الحافلات (2-4).

- الأربعاء 1/26: فحص الحافلات (5-7).

- الخميس 1/27: فحص الحافلات (8-10).

وشددت على ضرورة التزام جميع المسافرين بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه، مؤكدة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.