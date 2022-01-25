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فلسطين حاضرة بقوة ببطولة البحر الميت للجوجيتسو

25 كانون ثاني / يناير 2022 08:34

333فلسطين حاضرة بقوة ببطولة البحر الميت للجوجيتسو
333فلسطين حاضرة بقوة ببطولة البحر الميت للجوجيتسو

أشاد رئيس الاتحاد الفلسطيني للجوجيتسو غسان ابو مطر، بمشاركة ابطال وحكام فلسطين ببطولة البحر الميت للجوجيتسو، التي استضافها الاردن الشقيق يومي الجمعة والسبت الماضيين، حيث حصل الحكام قيس ومحمد رويضي على شهادة تحكيم، وذلك خلال الدورة التي أقيمت على هامش البطولة.


فيما حصل ببطولة الجوجيتسو التي نظمتها المنظمة الدولية للجوجيتسو الadcc بالشراكة مع الاتحاد الاردني للجوجيتسو، البطل قيس شقير نادي تيم ١٠١ على الميدالية البرونزية وزن مفتوح على المحترفين،


والبطل رشيد غزال من نادي تيم ١٠١ حصل على برونزية فئة المتوسطين ، والبطل محمد رويضي من نادي السورس حصل على الميدالية الفضية، ولم يحالف الحظ بطلنا ابراهيم بكيرات من نادي صورباهر، الذي تعرض لأصابة ببداية المباراة حرمته من الفوز.

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