ريال مدريد يعود من بعيد ويتعادل مع إلتشي 2/2 في الدوري الإسباني

قلب فريق ريال مدريد تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه إلتشي وتعادل معه 2/2 خلال المباراة التي جمعتهما الاحد في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم. وسجل هدفي إلتشي لوكاس بوي في الدقيقة 42 وبيري ميلا في الدقيقة 76، فيما سجل هدفي ريال مدريد لوكا مودريتش في الدقيقة 82 من ركلة جزاء وإيدير ميليتاو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة. وأهدر كريم بنزيمة، لاعب الريال، ركلة جزاء في الدقيقة .33

ورفع الريال رصيده إلى 50 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط أمام أشبيلية، كما رفع إلتشي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس عشر.



في الدقيقة 32 احتسب الحكم ركلة جزاء لريال مدريد بعدما قام هيلبيلتون بالاسيوس بدفع فينيسيوس جونيور داخل منطقة الجزاء، وسدد كريم بنزيمة ركلة الجزاء في الدقيقة 33 لكن كرته اصطدمت بالعارضة.

بعد ركلة الجزاء، تخلى إلتشي عن حذره الدفاعي قليلا وبادل الريال للهجمات بحثا عن تسجيل هدف التقدم وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة 42 عندما مرر فيديل شافيز كرة عرضية قابلها لوكاس بوي بضربة رأس لتعانق كرته الشباك.

وفي الدقيقة 51 احتسب الحكم ركلة جزاء لريال مدريد بعدما قام دييجو جونزاليس بدفع إدين هازارد داخل منطقة الجزاء ولكن بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد “فار” ألغى الحكم قراره حيث اعتبر أن الالتحام الذي حدث بين اللاعبين قانوني. وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 76 والتي شهدت تسجيل إلتشي لهدف ثاني عندما استلم بيري ميلا الكرة في الناحية اليمنى ليسدد كرة قوية عانقت الشباك.



وفي الدقيقة 82 وبعد العودة لتقنية “فار” احتسب الحكم ركلة جزاء للريال بعدما لمست الكرة ذراع ميلا داخل منطقة الجزاء، وسدد ركلة الجزاء مودريتش بنجاح مسجلا الهدف الأول للريال. واستمر الضغط الهجومي للريال والذي أسفر عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عندما مرر فينيسيوس جونيور كرة عرضية ارتقى إليها إدير ميليتاو وقابلها بضربة رأس قوية لتعانق الكرة الشباك.