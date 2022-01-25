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ديوان الفتوى يستقبل وفداً من كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية

25 كانون ثاني / يناير 2022 09:30

ديوان الفتوى والتشريع يستقبل وفداً من كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية
ديوان الفتوى والتشريع يستقبل وفداً من كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية

غزة- الرأي

استقبل ديوان الفتوى والتشريع، وفداً من كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية للتعرف عن قرب على طبيعة عمل ديوان الفتوى والتشريع ومهامه واختصاصاته وكان في استقبال الوفد أ.مخلد جبر جندية مدير دائرة الفتوى والتشريع والاتفاقيات والعقود وأ.مهدي اسليم مدير مكتب رئيس الديوان.


وتخلل اللقاء محاضرة ألقاها أ.جندية تضمنت مهام ديوان الفتوى والتشريع واختصاصاته ودور ديوان الفتوى والتشريع في العملية التشريعية وإعداد وصياغة مشاريع القوانين ونشر التشريعات في الوقائع الفلسطينية "الجريدة الرسمية"لدولة فلسطين وإصدار كتيبات القوانين.


وفي نهاية اللقاء شكر الوفد الزائر ديوان الفتوى والتشريع لما يقدمه من خدمات قانونية وخاصة إصدار الجريدة الرسمية وأكواد القوانين ورفعها على موقع الديوان الإلكتروني والذي يعد مرجعاً قانونياً لطلبة الجامعات وجميع العاملين في المجال القانوني.


وضم الوفد د.أكرم السطري ود.ياسر خلف بالإضافة إلى الطلبة المتفوقين في كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية.
 

272371066_679608359859631_8780620135894858433_n ديوان الفتوى والتشريع يستقبل وفداً من كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية
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