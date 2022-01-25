وحدة التخطيط بسلطة المياه تزور الإدارة العامة للثروة السمكية

غزة- الرأي

نفذت وحدة التخطيط والتوعية في سلطة المياه وجودة البيئة زيارة ميدانية للادارة العامة للثروة السمكية في وزارة الزراعة.



في حين اعتبر مدير وحدة التخطيط والتوعية د.منذر سالم، أن الزيارة تأتي في اطار الاتفاق على إدماج المتحف البحري ضمن الرحلات البيئية التي تنظمها سلطة المياه وجودة البيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.



وأكد مدير دائرة التوعية م.خالد أبو غالي على أن تشبيك علاقات العمل بالتزامن مع الادارة العامة للثروة السمكية ووزارة التربية والتعليم يأتي في اطار زيادة درجة اولعي البيئي لدى الجمهور الفلسطيني من خلال تنظيم الرحلات التوعوية والتعرف على الثروة السمكية وأهميتها.



في حين عبّر رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم عن شكره وامتنانه لطواقم سلطة المياه وجودة البيئة من أجل النهضة بواقع البيئة الفلسطينية

