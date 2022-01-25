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المجلس الاستشاري لوزارة الاتصالات يعقد اجتماعه الأول

25 كانون ثاني / يناير 2022 09:51

المجلس الاستشاري لوزارة الاتصالات يعقد اجتماعه الأول
المجلس الاستشاري لوزارة الاتصالات يعقد اجتماعه الأول

غزة- الرأي

  عقد المجلس الاستشاري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعه الأول بحضور أعضائه الممثلين عن مختلف الأطراف المعنية بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.


وكانت الوزارة شكلت مجلسها الاستشاري في إطار قرار حكومي بتشكيل مجالس استشارية للدوائر الحكومية بهدف إشراك الجهات المعنية في جهود الارتقاء بمختلف القطاعات الحيوية وتحسين الأداء الحكومي وقد ضم المجلس في عضويته مدراء مشغلي الهاتف الخليوي والثابت، ونائب رئيس مجلس إدارة بيتا ومختصين في الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات من المؤسسات الأكاديمية، ونقابة المهندسين، ورئيس مجلس إدارة بكتا، وخبراء مستقلين في مجال عمل الوزارة.


وقد استهل وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م. سهيل مدوخ اللقاء بالتعريف بالمجلس الاستشاري، مؤكّدًا على أهمية دوره، ثم تحدث عن مهام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعن أنشطتها ودورها على مستوى الحكومة وعلى مستوى المجتمع قبل أن يعرض الهيكلية الجديدة للوزارة والتي تضمنت عدة تعديلات تعكس التوجه العام للحكومة والذي يركز على عملية التحول الرقمي الذكي كأداة للتسهيل على المواطنين.


ثم تناول وكيل الوزارة دور الوزارة في دعم الاقتصاد الرقمي من خلال المساهمة في بناء القدرات، والمحتوى والتدريب والترويج الرقمي وريادة الأعمال حيث تحدث عن مشروع بناء القدرات (We Start) الذي تم طرحه مؤخرا بموازنة حكومية تقدر بمليون شيكل والذي سينفّذ تحت إشراف الحكومة من أجل ضمان مخرجات حقيقية.


كما وتحدث وكيل الوزارة عن مشروع النافذة الموحدة للخدمات الحكومية وعن جهود الوزارة في مجال تقديم الخدمات للمواطنين من خلال "النافذة الموحدة" مشيرًا إلى وجود عدة قضايا واعدة وتحديات كثيرة تواجه الوزارة في طريق تفعيل هذه الأفكار وتنفيذها.


وقد تضمن اللقاء أيضا عرضا لهيكلية ومهام اللجنة العليا لإدارة ملف التحول الذكي الحكومي، حيث تم عرض أهم محاور الإطار الاستراتيجي للتحول الرقمي الذكي الحكومي 2022-2024 والذي يعتبر بمثابة خارطة الطريق للدوائر الحكومية المختلفة. وكذلك، تم عرض الخطة الاستراتيجية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأعوام 2022-2024.


وكان من أهم المواضيع التي تمت مناقشتها خلال اللقاء دور الوزارة في تعزيز عملية التحول الرقمي على مستوى الحكومة ودعم المشاريع الريادية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز بيئة التمكين الحكومي للقطاع الخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.


كما وناقش الأعضاء سبل دعم شركات القطاع الخاص العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسبل تحسين صورة المنتج المعلوماتي الفلسطيني في الخارج.
وكان من أهم التوصيات التي وضعها المجلس على سلم أولوياته إيجاد آليات لتصنيف الشركات والعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتم الاتفاق على مواصلة الجهود من أجل تعزيز التعاون بين مختلف فئات المجتمع الفلسطيني من أجل الارتقاء بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
 

المجلس الاستشاري لوزارة الاتصالات يعقد اجتماعه الأول 272417647_1643592035994213_101204683782037009_n
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