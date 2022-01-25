رئيس سلطة الأراضي يستقبل العيادة القانونية في الجامعة الإسلامية

غزة- الرأي

استقبل رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز، عدداً من الطلاب في كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية ضمن الانشطة التدريبية التي تنفذها العيادة القانونية بالجامعة الإسلامية.

ورحب المستشار بالطلاب واعرب عن تقديره لهذه الأنشطة التي تساهم في اعطاء الطلاب المعلومات من واقع عمل المؤسسات وقد قدم رئيس سلطة الأراضي تعريفا بعمل سلطة الأراضي واداراتها المختلفة وعمل كل ادارة والإجراءات التي تنفذها لخدمة المجتمع.



كما استعرض مجموعة القوانين التي تنظم سير العمل في كل إدارة سواء الإدارة العامة للأراضي والعقارات والادارة العامة المساحة والادارة العامة لاملاك الحكومية مشيرا إلى الإجراءات التي تتخذها في ضبط ومنع التعديات على الأراضي الحكومية مؤكدا على سعي سلطة الأراضي الدائم لتطبيق القانون وملاحقة المتعدين ومنع التعديات على الأراضي التي هي ملك عام وحق للاجيال القادمة