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"مديرية التدريب" بالداخلية تخرّج دورة قادة السرايا الثامنة

25 كانون ثاني / يناير 2022 09:59

"مديرية التدريب" بالداخلية تخرّج دورة قادة السرايا الثامنة

غزة- الرأي

خرجّت المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية والأمن الوطني الإثنين دورة قادة السرايا الثامنة  لـ 31 ضابطًا من منتسبي الأجهزة العسكرية التابعة للوزارة.

وحضر حفل التخريج الذي أقيم في قاعة الشهيد حسام عياد بمقر المديرية_ نائب القائد العام لقوات الأمن الوطني وجيش التحرير اللواء جمال الجراح، ومدير عام المديرية العامة للتدريب اللواء محمد خلف، وقائد قوات الأمن الوطني اللواء جهاد محيسن، إلى جانب مجلس المديرية.

وتلقى خريجو الدورة على مدار 4 شهور متواصلة بواقع 600 ساعة التدريبات العسكرية النوعية النظرية والعملية، في جوانب التكتيك العسكري.

من جهته؛ أكد مدير وحدة الرقابة والتفتيش بمديرية التدريب العميد ركن هشام الكريري في كلمة له خلال الحفل إن دورة قادة السرايا واحدة من أهم الدورات العسكرية الحتمية الملزمة للترقي.

وأوضح أن هذه الدورة تهدف إلى تأهيل المشاركين فيها والارتقاء بهم في العلوم العسكرية بالشكل الذي يخدم الاحتياج التدريبي لأجهزة الوزارة.

وتخلل الحفل عرض مرئي لأبرز تدريبات دورة قادة السرايا، والمشاريع الميدانية التي نفذها المنتسبون في مواقع التدريب, وتكريم قائد الدورة ومسئول قسم المشاريع وأوائل الطلبة.

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