النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2173) الثلاثاء 25/1/2022
أخبار فلسطينية
الخارجية الفلسطينية تتهم أركان دولة الاحتلال بالتنافس لتكريس السياسات العنصرية بشكل يومي
الأسير ناصر أبو حميد يصارع الموت لليوم الـ20.. والإصابات بـ”كورونا” ترتفع بشكل خطير بين الأسرى
وفد أمني مصري يصل غزة
الحكومة توضح حقيقة تعطيل المدارس
نائب بالتشريعي: السلطة لم يعد لها أي دور وطني
الشخرة: تفشي كورونا قد يقود لإجراءات جديدة
حماس: لقاء الشيخ بـ"لابيد" يعكس السقوط الوطني للسلطة
الصحة تنشر تعميماً بشأن عمل مراكز تطعيم وفحص "كورونا"
أخبار إسرائيلية
أعلى ضابط عربي رتبة في الشرطة الإسرائيلية تجاهل جريمة قتل وقعت أمامه
10 % من الإسرائيليين أصيبوا بكورونا في شهر واحد
نتنياهو: لم أوافق على صفقة وسأستمر في قيادة الليكود
غانتس يصف هجمات المستوطنين بالضفة بـ “الإرهابية”
80 ألف مبنى في "إسرائيل" تحت تهديد هزة أرضية قوية
الليكود يرص صفوفه ويدعم نتنياهو
اخبار دولية
واشنطن: اعتقال سبعة متضامنين مع القضية الفلسطينية
تظاهرات في مدن أمريكية منددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا
أخبار عربية
سوريا تدين ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من هدم وتدمير لممتلكات الشعب الفلسطيني
بعد احتجازهم لساعات.. السلطات الليبية تفرج عن 13 لاجئا فلسطينيا
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إصابة 3 فلسطينيين في هجوم لمستوطنين شمالي الضفة
اتهامات بتشويه رمز وطني بعد عرض رسومات كاريكاتيرية للراحل ياسر عرفات- (تدوينات)
الشبيبة الفتحاوية تطالب بإسقاط مجلس إدارة «مؤسسة عرفات» بسبب معرض كاريكاتير يشوّه صورة الرئيس الراحل
اقتحامات للأقصى والإبراهيمي وإصابات بالعشرات شمال القدس وإخطارات بهدم منازل في نابلس
مصادر تكشف لـ”القدس العربي”: اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية لم تحرز أي تقدم
إصابة 6 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي القدس
وفاة عامل مصري يعمل ضمن طواقم إعادة إعمار غزة
الشرق الأوسط
رئيس المخابرات الفلسطينية: لا نقبل بتآمر إيران على العواصم العربية
الجيش الإسرائيلي يخلي بؤرة استيطان اعتدت على أنصار سلام يهود
الاهرام المصرية
10 % من الإسرائيليين أصيبوا بكورونا في شهر واحد
الشروق المصرية
فلسطين تتابع أوضاع المحتجزين في تركيا.. وتتطلع للإفراج عنهم في أقرب وقت
حماس والجهاد تطالبان بوقف لقاءات السلطة الفلسطينية مع مسئولين إسرائيليين
الغد الأردنية
طاقم تحقيق لمذبحة فلسطينيي”طنطورة”
قفزة خطيرة في إرهاب مستوطنين متطرفين
غضب فلسطيني من لقاء الشيخ و”لبيد” على وقع تصاعد العدوان
الاحتلال يقتحم الحرم الإبراهيمي ويعتقل 16 فلسطينيا بالضفة
الشرق القطرية
الخارجية الفلسطينية: دولة الاحتلال تمارس أبشع أشكال العنصرية ضد المواطن الفلسطيني
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
قبل أسبوعين من عقده.. نشطاء يسخرون من تسريب البيان الختامي للمجلس المركزي
لأسباب سياسية.. السلطة تقصي فنانين من المشاركة في معرض كاريكاتير برام الله
"الأوقاف" تتوقع انطلاق أول رحلة عمرة من غزة بحلول رمضان
وفاة صياد بانقلاب مركبه شمال قطاع غزة
إصابة 3 مواطنين في هجوم لمستوطنين شمالي الضفة
الاحتلال يخصص (3.2) مليون دولار لتهويد مواقع تاريخية بالضفة الغربية
البرغوثي: لقاء "الشيخ" مع "لابيد" محاولة عقيمة لاستعادة أوضاع سابقة
القدس المحلية
الاحتلال يعتقل 14 مواطنا ويعتدي على المحررة أمل طقاطقة
الاحتلال يضع “كرفانات” داخل مستوطنة “حومش” المخلاة
حوادث الاختناق والحرائق بالمدافئ.. كيف تصبح “فاكهة الشتاء” آمنة؟
ناصر القدوة عن “الرسوم المسيئة” لـ”أبو عمار”: إرث ياسر عرفات وسيرته ليسوا بأمان
أحكام وتمديد توقيف أسرى وإفراجات
الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل في روجيب
الحياة الجديدة
الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من الضفة
الصامدون في الأغوار.. معاناة وتحديات
8 قتلى وعشرات الجرحى في تدافع أمام استاد رياضي في الكاميرون
الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل في روجيب شرق نابلس
القدس: الاحتلال يعتقل فتى ويستدعي أسيرا بعد دقائق من الإفراج عنه للتحقيق
جريدة الأيام
التمويل الدولية" تضخ 3 ملايين دولار في صندوق "ابتكار" الثاني لدعم الشركات...
المونديال الإفريقي: الكاميرون تستثمر مصائب جزر القمر وتتأهل بصعوبة ومنتخب...
مـطـلـوب طـاقـم تـحـقـيـق فـي قـضـيـة الـطـنـطـورة
كورونا": 7 وفيات و2000 إصابة جديدة وتسجيل 110 إصابات بين الأسرى
اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين تتواصل: إعطاب سيارات وتخريب محاصيل...
ملحم: لا بوادر قريبة لإيجاد مخارج سريعة للأزمة المالية
المركزية" الإسرائيلية تردّ استئناف عائلة صالحية بالشيخ جرّاح
سرقة أغطية المناهل في غزة ظاهرة تشكل خطراً على المارة والمركبات
وكالة صفا
تقرير للأورومتوسطي يرصد تداعيات الحصار الإسرائيلي على غزة
أبرز قرارات مجلس الوزراء بجلسته بمحافظة طوباس
الطيراوي يشن هجوما لاذعا على منظمي معرض "فلسطين وياسر عرفات"
ماذا علقت حماس على لقاء الشيخ بوزير الخارجية الإسرائيلي؟
قوات الاحتلال تقتحم المسجد الإبراهيمي في الخليل
بالصور متحف ياسر عرفات يزيل رسمات كاريكاتورية بعد تهديدات من فتح
بالأسماء.. دفعة موافقات "لم شمل" جديدة للضفة
رصد 10 ملايين شيقل لتهويد المواقع الأثرية في الضفة
وكالة الرأي الفلسطينية
الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم لليوم الـ25
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
سلطات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة 197
الاحتلال يضع كرفانات داخل مستوطنة "حومش" شمال الضفة
عياش: وفاة الصياد "شبير" في بحر شمال قطاع غزة
نشر كشف "تنسيقات السفر" عبر معبر رفح ليوم الأربعاء
المدهون" يؤكد على أهمية إدارة الأدلة الجنائية في كشف الجرائم
فلسطين اليوم
وزير الصحة : ذروة الوباء ستكون في الـ6 من شباط ونسبة إصابات كورونا بغزة ارتفعت لـ35%
صورة استشهاد مواطن بغاز الاحتلال شمال القدس
الاحتلال يطلق النار تجاه صيادي العصافير شرق مخيم البريج
الاحتلال يعتقل محررين من الجهاد الإسلامي في جنين
الاحتلال يداهم عائلة المحررة طقاطقة في بيت لحم
بالفيديو : هدم العراقيب للمرة 197
الاحتلال يضع "كرفانات" داخل مستوطنة "حومش" المخلاة
سما نيوز
صحيفة تكشف.. إعمار مصري كبير قادم لغزة وصفقة تبادل تراوح مكانها
افتتاح كنيسة بيزنطية يزيد عمرها عن 1700 عام شمال قطاع غزة في محاولة لتنشيط السياحة
مصادر تكشف : اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية لم تحرز أي تقدم ودول وازنة تقف وراءها
استشـهاد مواطن من قلنديا بعد ساعات من اختناقه بالغاز
الحكومة الفلسطينية تصادق على حزمة من المشاريع التنموية و تتخذ قرارها بشأن العملية التعليمية
مسؤولون إسرائيليون: هجماتنا في سورية مستمرّة رغم الدوريات الروسية
الاحتلال يضع "كرفانات" داخل مستوطنة "حوميش" المخلاة
3 إصابات خلال حادث سير بين مركبتين شرق بيت لحم
عرب 48
الاحتلال يعتقل20 فلسطينيا وينكل بالمحررة أمل طقاطقة
قلنديا: استشهاد فلسطيني بعد استنشاقه غازا مسيلا للدموع
كورونا في الضفة وغزة: 5 وفيات و3620 إصابة جديدة
الصحة الفلسطينية: الحالة الوبائية خطيرة وسنرفع توصياتنا للجهات المعنية
الحركة الطلابية في بيرزيت تواصل اعتصامها لليوم الـ14
وكالة وفا
مؤسسة التمويل الدولية ومبادرة تمويل رائدات ال ...
الاحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء وشبك ...
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حدث في مثل هذا اليوم
- 25 كانون ثاني (يناير)
- 2002م عملية استشهادية في مدينة "تل أبيب" قام بها الاستشهادي صفوت عبد الرحمن من سرايا القدس من نابلس حيث فجر نفسه في محطة حافلات تل أبيب القديمة وأسفرت هذه العملية عن مقتل 3 من المحتلين الإسرائيليين وإصابة 25 بجروح مختلفة.
- 1994م تشكيل حركة إسرائيلية باسم "حراس السلام" تتزعمها زوجة حاخام يميني متشدد.
- 1991م اغتيال إمام مسجد يافا بفلسطين يدعى يوسف عاشور وشقيقه، على يد مسلح مجهول.
- 1973م اغتيال عضو منظمة التحرير وسفيرها في قبرص حسين علي أبو الخير على يد جهاز الاستخبارات الخارجية "موساد" الإسرائيلي.
- 1949م حزب ماباي الإسرائيلي بقيادة ديفيد بن غوريون (1886 - 1973) يفوز بأول انتخابات في الدولة العبرية، وكان بن غوريون تولى رئاسة الحكومة التمهيدية منذ إعلان إسرائيل.
- 1949م المستعمرون اليهود ينتخبون أول برلمان "كنيست" لهم من 120 عضوا، وقد اقر هذا البرلمان القانون الانتقالي للدولة وفيه تقرر أن يكون البرلمان الإسرائيلي مكونا من مجلس نيابي واحد يدعي الكنيست ويضم 120 عضوا وقد اشتق اسمه وعدد المقاعد من كنيست هاجدولا وهي الهيئة التشريعية لليهود فيما يسمى بعهد الهيكل الثاني.
- 1949م مجلس الأمن الدولي يعلن الهدنة الثانية في حرب فلسطين.
- 1948م وصل أول فوج من "جيش الإنقاذ" العربي بقيادة فوزي القاوقجي إلى فلسطين.
- 1935م انعقاد مؤتمر علماء فلسطين الأول، برئاسة الحاج أمين الحسيني في مدينة القدس، وقد حذّر من الخطر الصهيوني على فلسطين والمنطقة ككل ودعا إلى مقاومته، ودعا المسلمين في العالم إلى تحمل مسؤولياتهم.
- 1912م الدول الأوروبية تضغط على الحكومة العثمانية للسماح لليهود بالتملك في فلسطين.