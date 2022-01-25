النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2173) الثلاثاء 25/1/2022

أخبار فلسطينية﻿

الخارجية الفلسطينية تتهم أركان دولة الاحتلال بالتنافس لتكريس السياسات العنصرية بشكل يومي

الأسير ناصر أبو حميد يصارع الموت لليوم الـ20.. والإصابات بـ”كورونا” ترتفع بشكل خطير بين الأسرى

الحكومة توضح حقيقة تعطيل المدارس

حماس: لقاء الشيخ بـ"لابيد" يعكس السقوط الوطني للسلطة

أخبار إسرائيلية

أعلى ضابط عربي رتبة في الشرطة الإسرائيلية تجاهل جريمة قتل وقعت أمامه

نتنياهو: لم أوافق على صفقة وسأستمر في قيادة الليكود

80 ألف مبنى في "إسرائيل" تحت تهديد هزة أرضية قوية

اخبار دولية

واشنطن: اعتقال سبعة متضامنين مع القضية الفلسطينية

سوريا تدين ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من هدم وتدمير لممتلكات الشعب الفلسطيني

القدس العربي

إصابة 3 فلسطينيين في هجوم لمستوطنين شمالي الضفة

اتهامات بتشويه رمز وطني بعد عرض رسومات كاريكاتيرية للراحل ياسر عرفات- (تدوينات)

الشبيبة الفتحاوية تطالب بإسقاط مجلس إدارة «مؤسسة عرفات» بسبب معرض كاريكاتير يشوّه صورة الرئيس الراحل

اقتحامات للأقصى والإبراهيمي وإصابات بالعشرات شمال القدس وإخطارات بهدم منازل في نابلس

مصادر تكشف لـ”القدس العربي”: اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية لم تحرز أي تقدم

إصابة 6 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي القدس

وفاة عامل مصري يعمل ضمن طواقم إعادة إعمار غزة

الشرق الأوسط

رئيس المخابرات الفلسطينية: لا نقبل بتآمر إيران على العواصم العربية

الجيش الإسرائيلي يخلي بؤرة استيطان اعتدت على أنصار سلام يهود

الاهرام المصرية

الشروق المصرية

فلسطين تتابع أوضاع المحتجزين في تركيا.. وتتطلع للإفراج عنهم في أقرب وقت

حماس والجهاد تطالبان بوقف لقاءات السلطة الفلسطينية مع مسئولين إسرائيليين

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من الضفة

8 قتلى وعشرات الجرحى في تدافع أمام استاد رياضي في الكاميرون

الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل في روجيب شرق نابلس

القدس: الاحتلال يعتقل فتى ويستدعي أسيرا بعد دقائق من الإفراج عنه للتحقيق

جريدة الأيام

التمويل الدولية" تضخ 3 ملايين دولار في صندوق "ابتكار" الثاني لدعم الشركات...

المونديال الإفريقي: الكاميرون تستثمر مصائب جزر القمر وتتأهل بصعوبة ومنتخب...

مـطـلـوب طـاقـم تـحـقـيـق فـي قـضـيـة الـطـنـطـورة

كورونا": 7 وفيات و2000 إصابة جديدة وتسجيل 110 إصابات بين الأسرى

اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين تتواصل: إعطاب سيارات وتخريب محاصيل...

ملحم: لا بوادر قريبة لإيجاد مخارج سريعة للأزمة المالية

المركزية" الإسرائيلية تردّ استئناف عائلة صالحية بالشيخ جرّاح

سرقة أغطية المناهل في غزة ظاهرة تشكل خطراً على المارة والمركبات

وكالة الرأي الفلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

فلسطين اليوم

بالفيديو : هدم العراقيب للمرة 197

صحيفة تكشف.. إعمار مصري كبير قادم لغزة وصفقة تبادل تراوح مكانها

افتتاح كنيسة بيزنطية يزيد عمرها عن 1700 عام شمال قطاع غزة في محاولة لتنشيط السياحة

مصادر تكشف : اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية لم تحرز أي تقدم ودول وازنة تقف وراءها

استشـهاد مواطن من قلنديا بعد ساعات من اختناقه بالغاز

الحكومة الفلسطينية تصادق على حزمة من المشاريع التنموية و تتخذ قرارها بشأن العملية التعليمية

مسؤولون إسرائيليون: هجماتنا في سورية مستمرّة رغم الدوريات الروسية

عرب 48

الاحتلال يعتقل20 فلسطينيا وينكل بالمحررة أمل طقاطقة

قلنديا: استشهاد فلسطيني بعد استنشاقه غازا مسيلا للدموع

كورونا في الضفة وغزة: 5 وفيات و3620 إصابة جديدة

الصحة الفلسطينية: الحالة الوبائية خطيرة وسنرفع توصياتنا للجهات المعنية

الحركة الطلابية في بيرزيت تواصل اعتصامها لليوم الـ14

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

25 كانون ثاني (يناير)

2002م عملية استشهادية في مدينة "تل أبيب" قام بها الاستشهادي صفوت عبد الرحمن من سرايا القدس من نابلس حيث فجر نفسه في محطة حافلات تل أبيب القديمة وأسفرت هذه العملية عن مقتل 3 من المحتلين الإسرائيليين وإصابة 25 بجروح مختلفة.

1994م تشكيل حركة إسرائيلية باسم "حراس السلام" تتزعمها زوجة حاخام يميني متشدد.

1991م اغتيال إمام مسجد يافا بفلسطين يدعى يوسف عاشور وشقيقه، على يد مسلح مجهول.

1973م اغتيال عضو منظمة التحرير وسفيرها في قبرص حسين علي أبو الخير على يد جهاز الاستخبارات الخارجية "موساد" الإسرائيلي.

1949م حزب ماباي الإسرائيلي بقيادة ديفيد بن غوريون (1886 - 1973) يفوز بأول انتخابات في الدولة العبرية، وكان بن غوريون تولى رئاسة الحكومة التمهيدية منذ إعلان إسرائيل.

1949م المستعمرون اليهود ينتخبون أول برلمان "كنيست" لهم من 120 عضوا، وقد اقر هذا البرلمان القانون الانتقالي للدولة وفيه تقرر أن يكون البرلمان الإسرائيلي مكونا من مجلس نيابي واحد يدعي الكنيست ويضم 120 عضوا وقد اشتق اسمه وعدد المقاعد من كنيست هاجدولا وهي الهيئة التشريعية لليهود فيما يسمى بعهد الهيكل الثاني.

1949م مجلس الأمن الدولي يعلن الهدنة الثانية في حرب فلسطين.

1948م وصل أول فوج من "جيش الإنقاذ" العربي بقيادة فوزي القاوقجي إلى فلسطين.

1935م انعقاد مؤتمر علماء فلسطين الأول، برئاسة الحاج أمين الحسيني في مدينة القدس ، وقد حذّر من الخطر الصهيوني على فلسطين والمنطقة ككل ودعا إلى مقاومته، ودعا المسلمين في العالم إلى تحمل مسؤولياتهم.