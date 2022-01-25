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مديرية عمل غزة تنهي 3 مخالصات عمالية بقيمة "30892" شيكل

25 كانون ثاني / يناير 2022 10:33

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غزة-الرأي

أنهى قسم علاقات العمل في مديرية عمل محافظة غزة، يوم الأحد 23/1/2022، ثلاث مخالصات عمالية جديدة.
بدوره، اكد مدير قسم علاقات العمل أ. عبد الله الدلو أن المخالصات بقيمة "30892" شيكل، حيث كانت المخالصة الأولى بين شركة الطائي للصرافة وأحد عماله بقيمة "29600" شيكل، في حين تمت المخالصتين بين مصنع كحيل للباطون واثنين من عماله بقيمة "500 شيكل، 792 شيكل".
ويعمل قسم علاقات العمل على حل النزاعات العمالية بالطرق الودية بين طرفي الإنتاج، وتحصيل الحقوق وإبرام المخالصات العمالية وفقا لقانون العمل رقم 7 لسنة 2000.
 

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