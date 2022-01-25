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العمل تقدم إصحاحات مهنية لأحد مشاريع تركيب الطاقة الشمسية

25 كانون ثاني / يناير 2022 10:39

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غزة-الرأي

نفذ فريق من الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، في وزارة العمل، ممثلا بالمهندس رائد أبو شهلا، وم.حسام دخان، وم. فدوى أبوشمالة، زيارة تفتيش عمل لأحد مشاريع تركيب نظام طاقة كهروشمسية "في مقر هيئة التأمين والمعاشات".
وأوضح أبو شهلا أن الزيارة تمت بشكل طارئ، للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، حيث تم تقديم مجموعة من الإرشادات المهنية وتحرير محضر ضبط يهدف إلى تذليل المخاطر المهنية التي تم رصدها في بيئة العمل.
بدورهم ثمن فريق عمل الشركة المنفذة للمشروع جهود وزارة العمل، متعهدين بتصويب الإصحاحات المطلوبة وفق الجدول الزمني المحدد.
 

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