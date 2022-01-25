مستشفى الرنتيسي للأطفال يعقد تقييما سريريا للتعامل مع المواليد خلال كورونا

غزة-الرأي

عقدت اللجنة العلمية بمستشفى الرنتيسي للأطفال -النصر تقييما سريريا للتعامل مع حالات ارتفاع درجة الحرارة في المواليد خلال الموجة الثالثة من كوفيد والبروتوكول المتبع لهذه الحالات في هذه الفترة.

واظهرت النتائج التزاما عاليا في تطبيق البروتوكول كما بينت أن البروتوكول المستند على اسس علمية امن وسهل التطبيق. وقد تم عرض البروتوكول المحلي وكان متوافقا مع اغلب البروتوكولات العالمية بما يخص هذا الموضوع. واستعرض التقييم الدكتورة ياسمين أبو راشد وبإشراف الدكتورة شيرين عابد رئيس قسم الحضانة وبحضور المدير الطبي الدكتور إسماعيل ياسين وأعضاء اللجنة العلمية ورؤساء الأقسام وأطباء البورد والامتياز.

