المرور: إصابتان في 7 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، اليوم الثلاثاء، أن 7 حوادث سير وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.
وأوضحت شرطة المرور أن الحوادث خلفت إصابتان بجروح طفيفة.
وبينت أن أضرارًا مادية وتلفيات وقعت في 14 مركبة، ومكونات الطريق جراء تلك الحوادث.
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