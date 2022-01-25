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العلاقات العامة بالشرطة تُنهي خلافاً مالياً بقيمة 7 آلاف دولار

25 كانون ثاني / يناير 2022 10:53

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غزة-الرأي

أنهى قسم حل النزاعات بوحدة العلاقات العامة والإعلام بمدينة عرفات للشرطة, خلافاً مالياً بين مواطنين بلغت قيمته 7 آلاف و600 دولار أمريكي على إثر معاملات تجارية بينهما .

وقال النقيب سامي الضاش رئيس قسم حل النزاعات بدائرة العلاقات العامة: "إن القسم استدعى طرفي الخلاف وهم المشتكي "ب.ص " والمشكو ضدهم " أ.ط, و.ط " للاستماع إلى بيّناتهما حول الخلاف المالي, والعمل على إنهائه بالطرق الودّية".

وأوضح النقيب الضاش أن قسم حل النزاعات تمكن من إنهاء الخلاف القائم بين الطرفين والذي يبلغ قيمته "7600" دولار أمريكي, عبر التعهد بدفع المبلغ بنظام الأقساط من خلال تعهدات مُلزمة .

جدير بالذكر أن دائرة العلاقات العامة بالشرطة تقوم بمهام عديدة أبرزها حل النزاعات والخلافات بين المواطنين ورد الحقوق لأصحابها.

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