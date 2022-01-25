المعهد المروري بالشرطة يفتتح دورة "أصول تحقيق حوادث الطرق"

غزة-الرأي

افتتحت دائرة الإرشاد والتدريب المروري بشرطة المرور والنجدة بمدينة عرفات للشرطة، دورةً تخصصية بعنوان "أصول تحقيق حوادث الطرق" لعدد من ضباط الإدارة العامة للمرور والنجدة.

وشارك في لقاء الافتتاح كلٌ من العقيد إبراهيم أبو جياب نائب مدير عام إدارة شرطة المرور والنجدة, والمقدم أشرف أبو عربية مدير دائرة الإرشاد والتدريب المروري, والرائد محمد كلاب مدير حوادث محافظة غزة ورؤساء أقسام المعهد المروري.

وخلال كلمته؛ أشاد العقيد أبو جياب بالجهود التي يبذلها ضباط وأفراد شرطة المرور والنجدة، مثمناً حرصهم الشديد على اكتساب المهارات التي تساهم في صقل شخصية الضابط للتعامل مع كافة الجوانب التي تتعلق بعمل شرطة المرور.

بدوره أوضح المقدم أشرف أبو عربية أن الدورة تتضمن تعريف عام بقانون المرور الفلسطيني, وقوانين السير وأصول التحقيق في حوادث المرور, والإجراءات الجزائية الخاصة بتوقيف السائقين واستجواب السائق واتهامه, وقضايا التأمين والتعويضات.

ويحاضر في الدورة ثلة من الضباط الأكفاء وأصحاب الكفاءات والخبرات في حوادث الطرق, وهم العقيد حقوقي فهد حرب، والمقدم أشرف أبو عربية، والمقدم مصطفى الشاعر.