الفتوى والتشريع يشارك بمؤتمرالجريمة الالكترونية وسبل مواجهتها

غزة-الرأي

شارك أ.جمال الخواجة مدير دائرة التخطيط والأبحاث القانونية في ديوان الفتوى والتشريع في اجتماع اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الدولي "الجريمة الالكترونية المخاطر وسبل المواجهة القانونية".

وأوضح أ. الخواجة أن مشاركة ديوان الفتوى والتشريع تأتي ضمن دور الديوان في تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والأكاديمية وتقديم الخبرات في مجال إعداد وصياغة التشريعات.

ومن جهته بيَن رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د.محمد عسقول أهمية تطوير حركة البحث العلمي ومدى الحاجة إلى أجزاء الدراسات والبحوث المهمة لتكون سبيلاً لفتح آفاق جديدة أمام المُشرع والجهات التنفيذية.

يذكر أن اللجنة العلمية للمؤتمر شُكلت من أكاديميين متخصصين بالشأن القانوني وممثلين عن الوزارات ذات الاختصاص.

