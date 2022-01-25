وكالة الرأي الفلسطينية العلاقات العامة بالشرطة تُنهي خلافاً مالياً بقيمة 7 آلاف دولار وكالة الرأي الفلسطينية المرور: إصابتان في 7 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الرنتيسي للأطفال يعقد تقييما سريريا للتعامل مع المواليد خلال كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تحظر التعامل بكل مكونات التسويق الشبكي أو الهرمي وكالة الرأي الفلسطينية العمل تقدم إصحاحات مهنية لأحد مشاريع تركيب الطاقة الشمسية وكالة الرأي الفلسطينية مديرية عمل غزة تنهي 3 مخالصات عمالية بقيمة "30892" شيكل وكالة الرأي الفلسطينية الموارد البشرية بالصحة تحدد الاحتياج الحقيقي للكوادر البشرية الصحية وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يعقد اجتماعًا تشاوريًا حول جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2173) الثلاثاء 25/1/2022 وكالة الرأي الفلسطينية الأورومتوسطي: أكثر من نصف سكان قطاع غزة باتو فقراء
أخبار » الأخبار الحكومية

الفتوى والتشريع يشارك بمؤتمرالجريمة الالكترونية وسبل مواجهتها

25 كانون ثاني / يناير 2022 11:06

11
11

غزة-الرأي

شارك أ.جمال الخواجة مدير دائرة التخطيط والأبحاث القانونية في ديوان الفتوى والتشريع  في اجتماع اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الدولي "الجريمة الالكترونية المخاطر وسبل المواجهة القانونية".
وأوضح أ. الخواجة أن مشاركة ديوان الفتوى والتشريع تأتي ضمن دور الديوان في تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والأكاديمية وتقديم الخبرات في مجال إعداد وصياغة التشريعات.
ومن جهته بيَن رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د.محمد عسقول أهمية تطوير حركة البحث العلمي ومدى الحاجة إلى أجزاء الدراسات والبحوث المهمة لتكون سبيلاً لفتح آفاق جديدة أمام المُشرع والجهات التنفيذية.
يذكر أن اللجنة العلمية للمؤتمر شُكلت من أكاديميين متخصصين بالشأن القانوني وممثلين عن الوزارات ذات الاختصاص.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟