"راح نعمرها".. مبادرة مجتمعية أعادت تأهيل شارع منطقة عزبة عبد ربه

غزة-الرأي

نفذت بلدية جباليا النزلة بالشراكة مع لجنة تعزيز صمود منطقة عبد ربه، مبادرة مجتمعية تحت اسم "راح نعمرها"، لصيانة وإعادة تأهيل شارع عزبة عبد ربه شرق مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، بتبليط 600م من مساحة الشارع.

وقال عضو لجنة تعزيز صمود منطقة عبد ربه محمد عوض، "إن المبادرة تهدف إلى تعزيز صمود أهالي منطقة عزبة عبد ربه وتسهيل حركة المواطنين فيها والوافدين إليها حيث أعادت تأهيل شارع المنطقة، كونها حدودية وتتعرض للاستهدافات الصهيونية في كل عدوان على قطاع عزة".

[وأضاف، أن "المبادرة جاءت بتمويل من مركز العمل التنموي معًا وبلدية جباليا النزلة ومؤسسات من المجتمع المدني"، موضحًا أن هناك شراكة ما بين بلدية جباليا النزلة ولجنة تعزيز صمود منطقة عبد ريه منذ ثلاثة أعوام، لتنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز صمود المجتمعات الهشة والفقيرة، خصوصًا منطقة عزبة عبد ربه.

