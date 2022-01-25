التنمية الاجتماعية وأمان فلسطين توقعان اتفاقية إنشاء مبنى الوزارة المدمر

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية صباح اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع مؤسسة أمان فلسطين لإنشاء مبنى وزارة التنمية الاجتماعية الذي دمر في الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وجاء ذلك بحضور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية غازي حمد، ومدير مؤسسة أمان فلسطين عمر صيام ووفدا مرافقا له.

بدوره رحب حمد بالوفد الزائر مثمنا عاليا هذه الجهود التي تبذل من أجل تنفيذ مشاريع هادفة ومهمة من قبل المؤسسة في قطاع غزة.

وشكر حمد المؤسسة على جهودها تجاه كافة الشرائح والفئات المحتاجة في قطاع غزة، مطالباً بمزيد من المشاريع التي تخدم كافة القطاعات التر تراعاها وزارة التنمية الاجتماعية.

بدوره أثنى صيام على جهود الوزارة، مؤكدا أن المؤسسة جنبنا إلى جنب مع الوزارة في دعم كافة المشاريع الهادفة.

تصوير / محمد العف