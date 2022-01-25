وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي والثقافة يوقعان اتفاقيه لتعزيز العمل الثقافي والشبابي وكالة الرأي الفلسطينية شرطة رفح تنهي خلافًا ماليًا بـ " 250 " ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية لجنةطوارئ بلدية غزة تواصل أعمال معالجة آثار المنخفض وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية وأمان فلسطين توقعان اتفاقية إنشاء مبنى الوزارة المدمر وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاسرى : ارتفاع عمداء الاسرى داخل السجون الى "119" أسيرا وكالة الرأي الفلسطينية "راح نعمرها".. مبادرة مجتمعية أعادت تأهيل شارع منطقة عزبة عبد ربه وكالة الرأي الفلسطينية بلدية بني سهيلا تزور مؤسسة أمان فلسطين ماليزيا وكالة الرأي الفلسطينية الفتوى والتشريع يشارك بمؤتمرالجريمة الالكترونية وسبل مواجهتها وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 4 وفيات و894 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة وكالة الرأي الفلسطينية المعهد المروري بالشرطة يفتتح دورة "أصول تحقيق حوادث الطرق"
أخبار » الأخبار الحكومية

شرطة رفح تنهي خلافًا ماليًا بـ " 250 " ألف شيكل

25 كانون ثاني / يناير 2022 12:08

رفح- الرأي

تمكنت العلاقات العامة في محافظة رفح من حل قضية مالية بـ 250 ألف شيكل على خلفية تجارة وشيكات بمحافظة رفح.

وأوضح المقدم رائد عبد العال من قسم العلاقات العامة أنه تم إنهاء خلاف على مبلغ 250 ألف شيكل ثمن تجارة وشيكات بين المواطن "ي، ع" والمواطن "م، ا" وتم الصلح بينهما وتوقيع سند الصلح.

وذكر المقدم عبد العال من قسم حل النزاعات بمركز شرطة رفح، أنه وبناءً على تكليف من النيابة العامة بمتابعة الشكوى، تم استدعاء أطراف الخلاف إلى مكتب العلاقات العامة لإنهائه، حيث تم طرح عددًا من الحلول وصولًا إلى صيغة اتفاق نهائية وحل الخلاف.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟