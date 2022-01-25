شرطة رفح تنهي خلافًا ماليًا بـ " 250 " ألف شيكل

رفح- الرأي

تمكنت العلاقات العامة في محافظة رفح من حل قضية مالية بـ 250 ألف شيكل على خلفية تجارة وشيكات بمحافظة رفح.

وأوضح المقدم رائد عبد العال من قسم العلاقات العامة أنه تم إنهاء خلاف على مبلغ 250 ألف شيكل ثمن تجارة وشيكات بين المواطن "ي، ع" والمواطن "م، ا" وتم الصلح بينهما وتوقيع سند الصلح.

وذكر المقدم عبد العال من قسم حل النزاعات بمركز شرطة رفح، أنه وبناءً على تكليف من النيابة العامة بمتابعة الشكوى، تم استدعاء أطراف الخلاف إلى مكتب العلاقات العامة لإنهائه، حيث تم طرح عددًا من الحلول وصولًا إلى صيغة اتفاق نهائية وحل الخلاف.