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الحكم المحلي والثقافة يوقعان اتفاقيه لتعزيز العمل الثقافي والشبابي

25 كانون ثاني / يناير 2022 12:15

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غزة-الرأي

وقعت كلا من وزارة الحكم المحلي والهيئة العامة للشباب والثقافة اتفاقية لتعزيز العمل الثقافي والشبابي ضمن رؤية الوزارة لعام 2022.


 وتهدف المذكرة للمساهمة في تعزيز مشاركة الشباب في كافة مفاصل العمل المحلي من خلال تشكيل مجالس استشارية شبابية للبلديات ،ودعم الشباب ليكون لهم دور مهم في وضع الخطط والسياسات العامة، وتقديم رؤيتهم حول احتياجات فئة الشباب والمشاركة الفاعلة في لجان المساءلة المجتمعية.

كما تهدف الى تنمية روح المبادرة والتطوع لدى الشباب الفلسطيني من خلال تنفيذ برامج متنوعة، انخراط الشباب في عمل البلديات وتقديم رؤيتهم حول القضايا المجتمعية المختلفة والمساهمة في معالجتها.


وتشكل  الاتفاقية بداية جيدة لتمكين الشباب لاتخاذ القرارت والمشاركة بشكلٍ كبير كفاعلين رئيسيين للتغيير الإيجابي من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

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