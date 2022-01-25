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العدل تشرف على اجتماع الجمعية العمومية لنقابة العاملات في الكوافير

25 كانون ثاني / يناير 2022 12:36

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غزة-الرأي

شاركت دائرة النقابات بالإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة بوزارة العدل في اجتماع الجمعية العمومية العادي لنقابة العاملات في الكوافير.
وحضر الاجتماع عن الوزارة أ. محمود توفيق جبر - مساعد قانوني من دائرة النقابات، وأ. ناجي اللوح من قسم تسجيل النقابات.
وناقش جبر في اجتماع الجمعية العادي للنقابة اعتماد التقرير المالي والإداري لعامي 2020و 2021، ووافق الحضور بالإجماع على التقارير المالية والإدارية بعد عرضها على الحضور وتمت المصادقة من قبل الوزارة عليها.
الجدير ذكره أن وزارة العدل تتابع النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع طيلة فترة الانعقاد كما تتابع التصويت على القرارات والتأكد من قانونية الجمعية وقانونية القرارات الصادرة عنه.
 

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