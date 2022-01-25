تعليم شرق غزة تكرم المدارس الفائزة في مسابقة الإملاء

غزة-الرأي

كرمت مديرية التربية والتعليم شرق غزة المدارس الفائزة في مسابقة الإملاء المنهجية للصفين الرابع والسادس في مبحثي اللغة العربية والإنجليزية والحاصلين على المراكز من الثاني لحتي الخامس .

جاء ذلك خلال حفل تكريمي عقد في مركز الاجتماعات في المديرية بحضور أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم شرق غزة ,د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية ,أ. سمعان عطا الله رئيس قسم الإشراف التربوي , ومديري ومديرات المدارس المكرمة.

وقدم نور الدين شكره للطواقم المشرفة علي إنجاح المسابقة , مبيناً أن هذه المسابقة من أهم المسابقات المنهجية التي تعقدها المديرية وتولي لها الاهتمام وتدعمها بالإمكانيات اللازمة.

وأشار نور الدين إلى أنه سيعزز هذه المسابقة والعمل على تطويرها من خلال التواصل مع المشرفين والمختصين ، مضيفاً أن الطلبة أمانة في الأعناق ولابد من الاهتمام بهم مع وجود الفاقد القيمي من خلال جائحة كورونا.

وكانت مديرية التعليم كرمت المدارس الحاصلة على المرتبة الأولى في المسابقة خلال الأيام السابقة.

وتم خلال الحفل توزيع شهادات التقدير على المدارس الفائزة.

