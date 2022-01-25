مدرسة عبد الله بن رواحة المشتركة بالوسطى تطلق مبادرة "أسبوع الخير"

غزة-الرأي

أطلقت مدرسة عبد الله بن رواحة الأساسية المشتركة بمديرية تعليم الوسطى مبادرة خيرية بعنوان "أسبوع الخير" لتعزيز قيمة التكافل الاجتماعي بين الطلبة وتتضمن المبادرة توزيع وجبات غذائية صحية ومستلزمات مدرسية على الطلاب دعماً لهم وتعزيزاً لقيمة التكافل، بدعم من الطلبة أنفسهم وأولياء الأمور.

بدورها ، اوضحت مديرة المدرسة أ. صابرين مزيد أن الهدف من المبادرة هو تعزيز روح التكافل الاجتماعي بين طلبة المدرسة وإكسابهم قيم دينية وتربوية واجتماعية، بالإضافة الى زيادة التعاون والتنسيق مع المجتمع المحلي لإنجاح المبادرة وما تتضمنه من فعاليات تخدم الطلبة.

وأشادت مزيد بجهود أسرة المدرسة وتعاونهم في انجاح فعاليات المبادرة الخيرية وشكرت طلبة المدرسة وأولياء الأمور على تفاعلهم مع المبادرة وتقديم كل ما يلزم لإنجاحها.

و شهدت المبادرة التي تستمر لمدة أسبوع إقبالاً وتفاعلاً كبيراً من قبل الطلبة في دعم المشروع والمساهمة الواضحة في إنجاحه.

