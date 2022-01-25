الصحة تغطي خدمات (294) ألف تأمين صحي

غزة-الرأي

تناول تقرير أداء وحدة التأمين الصحي للعام الماضي 2021 الصادر عن وحدة نظم المعلومات الصحية استمرار تطوير العمل في الوحدة وفروعها.

وأشار التقرير الى تطوير الحوسبة والتواصل مع المؤسسات المختلقة لتحديث بياناتهم وعمل زيارات ميدانية للمؤسسات والجمعيات الاهلية ومناقشة أهمية التامين الصحي لدى المجتمع المدني في قطاع غزة.

وأكد التقرير أن الوحدة تقوم بالمتابعة الميدانية للمستشفيات وفروع التأمين المنتشرة في كافة انحاء القطاع لمراقبة وضبط استخدام التأمين الصحي، وللوقوف على أهم التحديات التي تواجههم والعمل على تجاوزها، لافتا إلى ربط بيانات التأمين الصحي بنظام المستشفيات.

وبينت الوحدة في تقريرها الى متابعة ادخال الصور واعتمادها الكترونيا حيث بلغ اجمالي التأمينات الفعالة (293،707) مؤمن، فيما بلغ عدد التأمينات الجديدة (20،893) تأمينا جديدا، بالإضافة إلى طباعة التأمينات المختلفة بمختلف أنواعها لكبار السن والحالات الاجتماعية وغيرها من التأمينات المنتهية، وتأمينات موظفي الحكومة، وتأمينات الاشتراك الجماعي.