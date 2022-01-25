وكالة الرأي الفلسطينية 11 وفاة و4095 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية بغزة تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة يعقد دورة حول الخدمات الإلكترونية لموظفيها وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة وشئون العشائر وجمعية الإصلاح يبحثون التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تغطي خدمات (294) ألف تأمين صحي وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة عبد الله بن رواحة المشتركة بالوسطى تطلق مبادرة "أسبوع الخير" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تكرم المدارس الفائزة في مسابقة الإملاء وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها وكالة الرأي الفلسطينية العدل تشرف على اجتماع الجمعية العمومية لنقابة العاملات في الكوافير وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي والثقافة يوقعان اتفاقيه لتعزيز العمل الثقافي والشبابي
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة تغطي خدمات (294) ألف تأمين صحي

25 كانون ثاني / يناير 2022 12:54

11
11

غزة-الرأي

تناول تقرير أداء وحدة التأمين الصحي للعام الماضي 2021 الصادر عن وحدة نظم المعلومات الصحية استمرار تطوير العمل في الوحدة وفروعها.

وأشار التقرير الى تطوير الحوسبة والتواصل مع المؤسسات المختلقة لتحديث بياناتهم وعمل زيارات ميدانية للمؤسسات والجمعيات الاهلية ومناقشة أهمية التامين الصحي لدى المجتمع المدني في قطاع غزة.

وأكد التقرير أن الوحدة تقوم بالمتابعة الميدانية للمستشفيات وفروع التأمين المنتشرة في كافة انحاء القطاع لمراقبة وضبط استخدام التأمين الصحي، وللوقوف على أهم التحديات التي تواجههم والعمل على تجاوزها، لافتا إلى ربط بيانات التأمين الصحي بنظام المستشفيات.

وبينت الوحدة في تقريرها الى متابعة ادخال الصور واعتمادها الكترونيا حيث بلغ اجمالي التأمينات الفعالة (293،707) مؤمن، فيما بلغ عدد التأمينات الجديدة (20،893) تأمينا جديدا، بالإضافة إلى طباعة التأمينات المختلفة بمختلف أنواعها لكبار السن والحالات الاجتماعية وغيرها من التأمينات المنتهية، وتأمينات موظفي الحكومة، وتأمينات الاشتراك الجماعي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟