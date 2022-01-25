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تعليم غرب غزة وشئون العشائر وجمعية الإصلاح يبحثون التعاون المشترك

25 كانون ثاني / يناير 2022 01:47

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غزة-الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم د. عبد القادر أبو علي وفداً من الإدارة العامة لشئون العشائر والإصلاح وجمعية الإصلاح الوطنية لحل النزاعات ضم كلاً من المختار فتحي فسيفس ، والمختار وليد الغلبان ، والمختار محمد أبو صلاح ، والمختار فتحي الغلبان .
ورحّب الدكتور عبد القادر أبو علي بوفد الإدارة العامة لشئون العشائر والإصلاح ، مشيداً بدورهم في معالجة العديد من القضايا التي تعترض عمل المدارس التابعة لمديرية غرب غزة.
بدوره أعرب وفد الإدارة العامة لشئون العشائر عن استعداده لبذل قصارى الجهود من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه عمل المدارس والتعاون المشترك لخدمة العملية التعليمية.
 

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