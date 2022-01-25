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تعليم غرب غزة يعقد دورة حول الخدمات الإلكترونية لموظفيها

25 كانون ثاني / يناير 2022 01:49

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غزة-الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم دورة حول الخدمات الالكترونية استهدفت رؤساء الأقسام والسكرتاريا وذلك بحضور مدير التربية والتعليم د. عبد القادر أبو علي ، وأ. مها حلس مدير الدائرة الإدارية ، ورئيس قسم الحاسوب م. عاهد بدر ، وعدد من رؤساء الأقسام وسكرتاريا الأقسام بالمديرية.
وافتتح الدكتور عبد القادر أبو علي الدورة بالترحيب بالمشاركين مؤكداً على ضرورة إلمام كافة الموظفين بمهارات التعامل مع الخدمات الإلكترونية ، والمتابعة الدورية للبريد الشخصي حتى يتمكنوا من متابعة كافة النشرات الواردة من وزارة التربية والتعليم ، ومديرية غرب غزة.
بدوره أوضح م. عاهد بدر أهداف الدورة ، وأهمية أن يمتلك كافة الموظفين ولاسيما سكرتاريا الأقسام كافة المهارات التي يتضمنها تطبيق Office.
وأضاف بدر : " بأن هذه الدورة هي دورة تمهيدية سيعقبها دورة مفصلة لكافة الموظفين سينظمها المعهد الوطني للتدريب.
 

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