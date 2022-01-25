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الداخلية بغزة تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء

25 كانون ثاني / يناير 2022 02:05

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري غداً الأربعاء، سيكون للحافلات الثانية والثالثة من كشف المسافرين رقم (2022/5).

الكشف اضغط هنا:

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/4):

الكشف اضغط هنا:

ودعت الداخلية المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، مع أهمية تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأشارت إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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