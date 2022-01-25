الزكاة بالأوقاف تفتتح برنامجها التدريبي لعام 2022م

غزة- الرأي

افتتحت الادارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية برنامجها التدريبي لعام 2022م, وذلك في اطار الارتقاء بقدرات العاملين فيها علي مستوى محافظات قطاع غزة, بحضور مدير عام الزكاة أ. أسامة اسليم, ومدير دائرة صندوق الزكاة م. جهاد حلس, و رئيس لجنة التدريب أ. محمد سليمان.

بدوره أكد اسليم، أن ادارته تسعى بكل الطرق والوسائل المتاحة، الى تقديم برامج تدريبية, لتطوير قدرات أعضاء لجان الزكاة بكافة المجالات, وتطوير أداءهم وتواصلهم مع المؤسسات المانحة, وعرض الإنجازات بقدرات عالية.

من جهته أشار حلس أن أساس العمل الخيري، عقد النية وتطوير المعارف العلمية والمهنية للعاملين بهذا المجال، منوهاً بأن إدارته من أبرز الداعمين لبرنامج التدريب، لما له من أهمية في مهام اللجان المختلفة.

من جهته أوضح سليمان أن لجنة التدريب تبذل جهوداً كبيرة, لضبط محاور البرنامج التدريبي ودعمه على محورين أساسيين التنوع والجودة، مستعرضاً أبرز اللوائح الأساسية التي سَيُستعَان بها لضمان سير البرنامج التدريبي بالجودة المطلوبة.