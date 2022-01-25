المالية تجتمع مع جمعية النقل الخاص لتعزيز التعاون المشترك

غزة- الرأي

اجتمعت وزارة المالية اليوم بوفد من جمعية النقل الخاص لبحث وتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين وحضر اللقاء مدير عام الإدارة العامة لضريبة القيمة المضافة في الوزارة هيثم مشتهى ورئيس الجمعية ناهض شحيبر وعدد من أعضاء الجمعية. وأكد مشتهى استعداد وزارته التام لتقديم كافة التسهيلات لشركات النقل الخاص ومعالجة معيقات عملها، إيمانا من وزارته بأهمية العمل الذي تنفذه هذه الشركات والمتمثل في نقل البضائع وادخالها من المعابر إلى داخل القطاع. وكشف مشتهى أن وزارة المالية تدرس جملة من التسهيلات للمركبات التجارية العاملة في مجال النقل الخاص والتي سيتم الاعلان عنها فور الانتهاء من اعدادها واعتمادها من الجهات المختصة. من جانبه أشاد شحيبر بالدور الحكومي المبذول تجاه تقديم التسهيلات لقطاع المواصلات، والتي كان آخرها اتاحة الفرصة لشركات النقل للترخيص دون الحصول على خلوات طرف ضريبية، لافتاً إلى أن مطالب جمعيته تهدف لتنظيم وضبط العمل في نقل البضائع على المعابر. وتم التوافق بين الطرفين على آليات محددة لتسوية الوضع الضريبي لشركات النقل الخاص وتعزيز التنسيق والتعاون لتسهيل العمل.