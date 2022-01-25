وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشرع في بناء مئات الوحدات الاستيطانية قرب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية المالية تجتمع مع جمعية النقل الخاص لتعزيز التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف تفتتح برنامجها التدريبي لعام 2022م وكالة الرأي الفلسطينية التعليم بغزة: منح مالية لطلبة الجامعات المتميزين وذوي الدخل المحدود وكالة الرأي الفلسطينية 11 وفاة و4095 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية بغزة تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة يعقد دورة حول الخدمات الإلكترونية لموظفيها وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة وشئون العشائر وجمعية الإصلاح يبحثون التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تغطي خدمات (294) ألف تأمين صحي وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة عبد الله بن رواحة المشتركة بالوسطى تطلق مبادرة "أسبوع الخير"
أخبار » الأخبار الحكومية

لجنة الطوارئ الحكومية تنشر إرشادات بشأن المنخفض المرتقب

25 كانون ثاني / يناير 2022 04:03

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

نشرت لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، إرشادات للمواطنين، داعية إياهم إلى الوقوف عند مسؤولياتهم نظراً لخطورة المنخفض الجوي المرتقب غداً.

وأكدت اللجنة الحكومية خلال اجتماع لها، أنها أقرت المهام المنوطة بكل الجهات المعنية من أجل مواجهة تداعيات الحالة الجوية، والتقليل من آثارها على المواطنين.

ودعت المواطنين إلى ضرورة التزود بالاحتياجات المهمة مثل "الأغذية والأدوية والمياه" قبل عصر يوم غدٍ الأربعاء، لصعوبة الحركة بعد ذلك.

وطالبت أصحاب المنازل المعرضة للغرق جراء انخفاضها عن سطح الشارع بتجهيز أكياس الرمال وتغطية أسقف "الصفيح" و"الإسبست" بالنايلون.

وشددت على عدم الخروج خلال ذروة المنخفض المتوقعة مساء الأربعاء ويوم الخميس بالكامل إلا للضرورة القصوى لصعوبة حركة المواطنين والمركبات.

وأوضحت أهمية الاعتدال في استخدام التيار الكهربائي وتفحص الشبكات المنزلية والمولدات، الحذر في استخدام وسائل التدفئة الكهربائية والغاز، وتثبيت الأسقف واليافطات وتنكات المياه.

وأشارت إلى أنه يجب الابتعاد عن أعمدة الكهرباء تحسباً للماس الكهربائي، مؤكدة ضرورة وقوف المواطن أمام مسئولياته والحفاظ على أسرته ومجتمعه بما يوصل الجميع إلى بر الأمان.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟