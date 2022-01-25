"كهرباء غزة" تعلن التأهب للتعامل مع المنخفض المرتقب

غزة – الرأي:

أعلنت شركة الكهرباء في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، رفع حالة التأهب في صفوف طواقمها وفحص معداتها وآلياتها استعداداً للتعامل مع المنخفض الجوي المرتقب.

وأكدت الشركة في بيان لها، أن لجنة الطوارئ لديها أصدرت تعليماتها للجهات المختصة بالشركة لتوفير المستلزمات الضرورية لمواجهة المنخفض الجوي من مواد صيانة ومعدات لوجستية ضرورية.

ودعت اللجنة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بشروط الصحة والسلامة العامة والتعليمات الصادرة عن الشركة بخصوص المنخفضات الجوية، وضرورة التواصل في أوقات الطوارئ على الرقم 133 الخاص بالشركة.

وأكدت أن طواقمها ستعمل على مدار الساعة لمراقبة الأحمال الكهربائية وإدارتها والتعامل مع أي طارئ، والعمل على إصلاح الأضرار التي قد تتسبب بها الحالة الجوية، والوصول لكل مكان في قطاع غزة لمعالجة الأعطال والاستجابة للمناشدات والتبليغات الواردة .

وناشدت المواطنين بضرورة المساهمة في جهود إدارة حصص الكهرباء بحيث يتم الاستفادة من الحصة الكهربائية بشكل حكيم وعقلاني دون اسراف أو هدر غير مسؤول وخاصة في ساعات الذروة والتي تتمثل بين الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً، وأيضاً من الساعة 4 مساء وحتى الساعة 10 ليلاً، وذلك نتيجة الضغط الكبير الناتج عن الأحمال الكهربائية المتوقعة على الشبكة.

وأكدت لجنة الطوارئ المركزية بالشركة حرص الشركة على استمرارية تقديم خدمة الكهرباء بما يلبي احتياجات المواطنين والمشتركين للتخفيف من آثار المنخفض الجوي العميق.

وأهابت بالمواطنين إلى اتباع نصائح وإرشادات الشركة المتعلقة بالسلامة العامة والتي تتمثل بضرورة تنظيف أسطح المنازل والشرفات وإزالة أي مواد أو عوائق قد تتسبب في إحداث أضرار للشبكة الكهربائية والأسلاك.

كما طالبت بضرورة تنظيم استخدام الأجهزة الكهربائية، بحيث تستخدم بشكل منفرد ومتوالي بعيداً عن استخدامها في الوقت ذاته كالغسالات والسخانات الكهربائية والدفايات وغيرها من الأجهزة، وتجنب استخدام تلك الأجهزة خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية المشار إليها.

ودعت لجنة طوارئ كهرباء غزة المواطنين إلى عدم الاقتراب من أي خطوط كهربائية مقطوعة وعدم ملامسة الاعمدة الحديدية وتوعية الأطفال من خطورة العبث في مكونات الكهرباء داخل المنزل وخارجه ومنعهم من اللعب في برك المياه المتجمعة حفاظاً على حياتهم.

كما ناشدت بضرورة الابتعاد وعدم التصرف مع ما يخالف السلامة العامة وإبلاغ شركة الكهرباء بذلك عبر الرقم 133، مشددة على أنه ستظل في حالة انعقاد دائم لتوجيه الطواقم العاملة في الميدان واتخاذ القرارات المناسبة للتعامل مع أي طارئ قد يحدث نتيجة المنخفض.