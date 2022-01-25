بلدية غزة تستنفر طواقمها تحسباً للمنخفض الجوي

غزة – الرأي:

أعلنت لجنة الطوارئ في بلدية غزة حالة الاستنفار لكافة طواقمها تحسباً للمنخفض الجوي المتوقع، داعيةً المواطنين لضرورة إتباع إرشادات السلامة المعلنة للتقليل من الآثار السلبية للحالة الجوية.

وقال رئيس اللجنة مصطفي قزعاط: "إن طواقم اللجنة ستعمل على مدار الساعة خلال المنخفض المتوقع للتعامل مع أي آثار سلبية للمنخفض ومعالجة أي طارئ"، مبينًاً أنه وفقاً لخطة الطوارئ تم توزيع الفرق وتزويدهم بالأليات والمعدات المتوفرة لدى البلدية .

وأكد "قزعاط" أن لجنة الطوارئ شرعت منذ نهاية المنخفض الماضي بإعادة تهيئة وتفريغ برك تجميع مياه الأمطار في المدينة لاستيعاب أي كميات جديدة من المياه، كما تم تنفيذ حملة لتنظيف كافة مصارف مياه الأمطار في المدينة لتهيئتها لتصريف المياه.

وأوضح أنه تم وضع كافة آليات ومضخات البلدية تحت تصرف لجنة الطوارئ استعداداً للمنخفض الجوي المتوقع .

وبين أن اللجنة كانت قد حددت منذ بداية موسم الشتاء الحالي نحو 8 مناطق ساخنة قد تعرضت لتدمير البنية التحتية خلال العدوان الإسرائيلي في شهر مايو من العام الماضي.

ولفت إلى أن البلدية سبق وأن نبهت المواطنين في المناطق المتضررة لضرورة توخي الحيطة والحذر لاسيما في الطوابق الارضية تحسباً لتجمع مياه الأمطار في هذه المناطق بسبب تضرر خطوط التصريف .

وناشد المواطنين بعدم إلقاء النفايات على مصارف مياه الأمطار وعدم فتح مناهل الصرف الصحي في المدينة، حتى لا تتسرب مياه الأمطار إلى شبكات الصرف الصحي وتؤدي إلى طفحها في الشوارع والمنازل الموجودة في المناطق المنخفضة.

وتضمنت إرشادات البلدية دعوة المواطنين إلى المحافظة على النظافة وعدم إلقاء النفايات في الشوارع وحتى لا تنجرف مع السيول التي قد تشكلها مياه الأمطار، ما سيؤدي إلى سد مصارف المياه، وتجمع مياه الأمطار.

وأهابت بتنظيف أسطح منازلهم من الرمال وتسليك المواسير الداخلية وعدم شبك مصارف مياه الأمطار على الأسطح بشبكات الصرف الصحي حتى لا تسبب بضغط على الشبكة، وكذلك عدم إلقاء المخلفات في شبكات المنازل أو فتح المناهل خلال سقوط الأمطار حتى لا تتسرب المخلفات الصلبة إلى شبكات الصرف الصحي التي تؤدي إلى انسداد في تلك الشبكات.

كما دعت للتواصل مع لجنة الطوارئ على رقم وحدة المعلومات والشكاوى 115 على مدار الساعة وبوابات التواصل الأخرى التابعة البلدية لتقديم الشكاوى التي تتعلق بالمنخفض الجوي.