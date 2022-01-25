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وزارة الأسرى: نقل الأسير أبو حميد لعيادة سجن الرملة بمثابة إعدام له

25 كانون ثاني / يناير 2022 11:12

وزارة الأسرى: نقل الأسير المريض أبو حميد لعيادة سجن الرملة بمثابة إعدام له
وزارة الأسرى: نقل الأسير المريض أبو حميد لعيادة سجن الرملة بمثابة إعدام له

غزة- الرأي

 قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي  بنقل الأسير المريض ناصر أبو حميد(49 عاماً) إلى ما يسمى عيادة سجن الرملة، رغم وضعه الصحي الصعب والخطير جدًا في مستشفى برزيلاي، بمثابة إعدام له.

وأضافت الوزارة في تصريح لها مساء اليوم الثلاثاء، إنه بدلاً من إصدار قرار بالإفراج عنه لتدهور وضعه الصحي، يصّر الاحتلال على رفض الاستجابة لكل النداءات المطالبة بالإفراج عنه وذلك في امعان في زيادة معاناة الأسير أبو حميد .

وطالبت الوزارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة التدخل الفوري والعاجل  من أجل الضغط على الاحتلال لوقف القرار والسماح للجنة طبية فلسطينية بزيارته والاطمئنان على حالته الصحية في مستشفى برزيلاي.

كما حملت وزارة الأسرى الاحتلال المسؤولية الكاملة  على حياة الأسير المريض أبو حميد الذي يتعرض لإهمال طبي متعمد ولازال الاحتلال يمارس هذا النهج رغم خطورة وضعه الصحي.

ويعاني الأسير أبو حميد من تبعات عملية استئصال لورم سرطاني على الرّئة، خضع لها خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماض، والأسير أبو حميد من مخيم الأمعري في رام الله، وهو من بين خمسة أشقاء حكم عليهم الاحتلال بالسّجن مدى الحياة.

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