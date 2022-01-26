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مايكروسوفت تعمل على إعادة تصميم تطبيق Outlook مع المزيد من الميزات

26 كانون ثاني / يناير 2022 08:27

مايكروسوفت تعمل على إعادة تصميم تطبيق Outlook مع المزيد من الميزات
مايكروسوفت تعمل على إعادة تصميم تطبيق Outlook مع المزيد من الميزات

مع التحديثات الأخيرة ، بدأت مايكروسوفت في طرح تطبيقات أصلية معاد تصميمها لمزيد من مستخدمي Windows 11، حيث تم إثارة التصميم الجديد للتطبيقات لأول مرة من قبل الشركة عندما تم الكشف عن نظام التشغيل الجديد العام الماضي.
 
وفي الأسابيع القليلة الماضية، وسعت الشركة استخدام تطبيق Photos و Notepad و Media Player المعاد تصميمه ليشمل المزيد من المستخدمين، والآن، يقال إن الشركة تخطط أيضًا لعميل بريد إلكتروني جديد تحت العلامة التجارية Outlook.
 
ووفقًا لتقرير صادر عن WindowsLatest، يهدف مشروع مايكروسوفت الذي يحمل الاسم الرمزي "Project Monarch" إلى بناء تطبيق بريد إلكتروني عبر الأنظمة الأساسية للمستخدمين، فيما يأتي نظامي Windows 10 و Windows 11 مع تطبيق Mail & Calendar المثبت مسبقًا استنادًا إلى Universal Windows Platform (UWP). 
 
ويتبع التطبيق واجهة مستخدم بأسلوب Windows 10 وله حدوده، ولهذا السبب يفضل معظم المستخدمين استخدام تطبيق Outlook لسطح المكتب أو تطبيق الويب. يشير تقرير WindowsLatest إلى أن الشركة قد تطرح تطبيق Outlook جديدًا ضمن Project Monarch. يكشف التقرير كذلك أن مايكروسوفت قد تروج للتطبيق الجديد كإعادة تشغيل لتطبيق البريد والتقويم.
 
ويدعي التقرير أن عملاق التكنولوجيا يخطط لإطلاق أول معاينة عامة للتطبيق الجديد في الأشهر المقبلة. يشير WindowsLatest إلى أن التطبيق قد يأتي مثبتًا مسبقًا مع Windows 11 22H2، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، أعلنت مايكروسوفت أيضًا أنها ستقوم تلقائيًا بترقية الإصدار 20H2 من Windows 10 بأحدث إصدار 21H2.
 
وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ، لن يتم دعم إصدارات Windows 10 20H2 Home و Pro من قبل الشركة بعد 10 مايو من هذا العام. هذا يعني أن لدى مايكروسوفت ما يقرب من أربعة أشهر لترقية المستخدمين إلى إصدار أحدث. تجدر الإشارة إلى أن المرة الوحيدة التي تجبر فيها الشركة المستخدمين على تثبيت تحديث هي عندما يقترب الإصدار الحالي من نهاية الدعم.
 

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